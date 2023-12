Von Chartstürmern und den beliebtesten wikifolios des Jahres

Die FED sorgte dabei für ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk. 100 % fix ist es zwar nicht, aber vermutlich wird es keine Zinserhöhungen mehr geben. Plus, die Hoffnung auf ein „soft landing“ in den USA – also das Ausbleiben einer Rezession – stieg zuletzt. Das ist gut für Aktionäre. Mitte Dezember stehen alle wichtigen Indizes deutlich höher als zu Jahresbeginn. Der S&P 500 liegt 22 % im Plus und sogar der DAX hat den Turbo gezündet und kommt mittlerweile auf 19 %. Allzeithoch! Allein im November gelang dem deutschen Leitindex ein Plus von fast 10 % - das ist laut Handelsblatt die zweitbeste Performance seit seiner Gründung im Jahr 1988. Damit ist auch der 17.000er in Reichweite. Wer hätte das gedacht?

Noch besser erging es – Überraschung! – den Tech-Aktionären. Der Nasdaq 100 liegt – per Redaktionsschluss – 51 % im Plus. Der KI-Hype und die sogenannten „Magnificient 7“ Aktien haben die Technologiebörse nach oben gezogen. Allein Nvidia hat sich im laufenden Jahr um 229 % verteuert und damit sogar den Bitcoin geschlagen, der aktuell immerhin 150 % im Plus liegt.

Outperformance 2023? Check.

Wer dabei war, hat 2023 ordentlich Rendite geliefert. Und die ohnehin schon starken Indizes sogar geschlagen. Thomas Schreyer ( tomtomstocks) kommt mit seinem wikifolio Investmentideen auf eine Performance von 81 % seit Jahresanfang. Mit „Buy-and-Hold“ war er zuletzt erfolgreich. Mehr braucht’s auch nicht, wenn man die richtigen Aktien hält. In Schreyers Fall sind das Nvidia, Apple oder auch Amazon – allesamt Teil der „Magnificient 7“. Allerdings stemmt Nivida mittlerweile fast 45 % des Depotwertes. Bei der Aktie liegt Schreyer sagenhafte 1.344 % im Plus. Man darf gespannt sein, ob bzw. wann er hier Gewinne mitnimmt.

Investmentideen tomtomstocks DE000LS9CGP6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +685,8 % seit 15.05.2014

EUR 1.661.687,73 Investiertes Kapital +75,0 % Performance (1 J)

30,7 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +23,9 %

Das sind die Anlegerlieblinge des Jahres 2023

Das genannte wikifolio zählt 2023 in Sachen Performance definitiv zu den besten. Wir haben uns aber auch jene wikifolios angesehen, die bei Anlegern besonders beliebt waren – und in der Auswahl neben der Performance auch die Anzahl der Kauf-Orders und die Mittelzuflüsse berücksichtigt. Hier sind die Top 3:

wikifolio Performance seit Jahresanfang investiertes kapital (in Euro) Nordstern 16,31% 13 237 426,47 NoLimits 37,56% 5 975 112,43 Carpe diem Aktientrading 17,57% 4 425 147,95

Platz 3: Swingtrades mit Nebenwerten gesucht

Dirk Middendorf ( carpediem7) ist Swingtrader. Er versucht in seinem wikifolio Carpe diem Aktientrading, kurzfristige Kursschwankungen in vorrangig deutschen Nebenwerten auszunutzen. Genau dort also, wo vielleicht nicht jeder Börsianer sofort hinschaut und ein Informationsvorsprung noch Rendite bringt. Das „Spielfeld“, das er gewählt hat, ist nicht das einfachste. Nebenwerte hatten in der jüngeren Vergangenheit einen schweren Stand – auch 2023 haben sie unter anderem aufgrund steigender Zinsen schlechter abgeschnitten als Large Caps. So liegt der SDAX seit Jahresanfang gerade einmal 11 % im Plus. Auf 2-Jahres-Sicht steht der Small Cap-Index sogar immer noch bei einem Minus von 15 %.

Middendorf kommt mit Carpe diem Aktientrading 2023 auf eine Rendite von 17,5 % - und kann damit sogar mit dem DAX mithalten, der erst in den letzten Wochen das Performance-Gap zum wikifolio geschlossen hat. Seit der Erstellung des wikifolios im August 2014 arbeitet Middendorf wie ein Uhrwerk: Die durchschnittliche Performance pro Jahr beträgt 17,2 %. Das sind in Summe starke 339 %. Zum Vergleich: Die Performance von DAX, MDAX und SDAX liegt im gleichen Zeitraum jeweils irgendwo zwischen 60 und 90 %.

Möglicherweise ist es die konsistent gute Leistung, die Middendorf bislang gezeigt hat. Vielleicht geht die wikifolio Community aber auch davon aus, dass Nebenwerte ein Comeback feiern werden. Unser Jahresausblick 2024 (mehr dazu in Kürze) lässt jedenfalls darauf schließen. So oder so, die Performance des wikifolios stimmt. Vor allem auch im Vergleich zum Risiko. Beim Rendite/Risiko-Verhältnis kommt Middendorf auf 1-Jahres-Sicht auf herausragende 1,3.

Kurzum: Die Anleger haben sich 2023 das Zertifikat zu Carpe diem Aktientrading ins Depot gelegt. Platz 3 der beliebtesten wikifolios des Jahres!

Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +347,1 % seit 29.08.2014

EUR 4.703.295,70 Investiertes Kapital +21,9 % Performance (1 J)

10,9 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +17,4 %

Platz 2: Eine Handvoll Aktien gepaart mit Wiener Schmäh

Eingekauft haben sich die Anleger auch beim zu NoLimits gehörenden wikifolio-Zertifikat. Verantwortlich für das wikifolio ist Richard Dobetsberger ( Ritschy) – Trader der ersten Stunde. In NoLimits ist dem Namen entsprechend alles erlaubt. Pardon: Fast alles. Ritschy handelt darin ausschließlich Aktien und auch nur Einzeltitel. ETFs oder Fonds schließt er dezidiert aus. Und: Das wikifolio wird bewusst kaum diversifiziert. 0 bis maximal 4 Unternehmen sollen sich zeitgleich im Depot befinden.

Dagegen spricht grundsätzlich nichts. Sofern man bei der Handvoll Investments, die man fürs Depot auswählt, am Ende des Tages richtig liegt. Rheinmetall, Palantir, Plug Power oder Tesla – das sind nur einige Namen, bei denen Ritschy 2023 Gewinne mitgenommen hat. Unterm Strich kommt er im laufenden Jahr mit dem wikifolio auf eine Performance von beeindruckenden 37,5 %. Seit dem Start im April 2013 ging es 3.680 % nach oben (oder im Schnitt gut 40 % pro Jahr).

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bleibt vorerst Top-Holding im wikifolio – mit einer Gewichtung von aktuell 55 %. Vertreten außerdem weiterhin der Big Data-Spezialist Palantir, die KI-Schmiede C3.ai und der Flugzeugbauer Boeing.

Wer nun auf die Person Richard Dobetsberger neugierig geworden ist, kann den Österreicher online vielerorts erleben: Mit einer gehörigen Portion Wiener Schmäh erklärt er in Youtube-Videos, Webinaren und auf seinem eigenen Blog, was er tut und warum. Bodenständig ist er geblieben - trotz seines herausragenden Track Records. Platz 2 der beliebtesten wikifolios des Jahres!

NoLimits Ritschy DE000LS9BFD6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +3.692,5 % seit 30.04.2013

EUR 5.942.314,77 Investiertes Kapital +36,1 % Performance (1 J)

32,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +40,7 %

Platz 1: Ein (Nord)Stern, der deinen Namen trägt

Jörn Remus ( Nordmann2015) ist mit Abstand der beliebteste Trader des Jahres. Sein Top-wikifolio: Nordstern. 1.900 Kauf-Orders wurden für das entsprechende wikifolio-Zertifikat platziert. Das investierte Kapital ist dank der Mittelzuflüsse und der Performance im Jahresverlauf deutlich angestiegen.

Dabei kommt Remus im laufenden Jahr mit dem wikifolio auf einen Zugewinn von überzeugenden 17,4 %. Damit fiel er zwar gegen Jahresende nach aktuellem Stand auch leicht hinter den DAX zurück, seine anhaltend starke Leistung kann das aber nicht schmälern. Seit Juni 2015 ist Remus am Start und lässt sämtliche Benchmarks hinter sich: Insgesamt kommt er auf eine Performance von 470 % oder 22,6 % pa. Zum Vergleich: Der DAX steht im selben Zeitraum bei nur +51 %. Der Nasdaq 100 kommt auf +261 %.

Was tut Remus in Nordstern? Ob High-Tech-Fitnessbikes für das Training zu Hause oder ein bisschen Brennstoffzellentechnologie – in Nordstern darf grundsätzlich alles hinein, das Megatrend ist. Oder Zukunftsfantasie hat. Oder wächst. Auch sonst lässt sich Remus nicht einschränken. Erfordert das Marktumfeld mehr Cash? Kein Problem. Ist eine Aktie kurzfristig interessant, aber auf Dauer kein Kandidat fürs wikifolio? So sei es. Wo auch immer Remus Chancen ortet, dort schlägt er zu. Es ist also unter anderem die große Flexibilität, die ihn so erfolgreich macht. Und Konsistenz vermutlich ein Punkt, den die Anleger schätzen.

Aktuell in Nordstern: Ein bunter Aktienmix angeführt vom IT-Dienstleister Adesso und dem Wasserstoff-Unternehmen Bloom Energy. Der Aktienanteil macht aber nur 35 % des Depots aus. Remus hält 56 % Cash und ist damit nach wie vor eher vorsichtig unterwegs. Sein Track Record wird jedenfalls länger und bleibt top. Platz 1 der beliebtesten wikifolios 2023. Chapeau!

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +470,2 % seit 18.06.2015

EUR 13.176.127,23 Investiertes Kapital +17,7 % Performance (1 J)

18,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 22,6 %

