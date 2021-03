"Ich will wissen, wie ehrlich der CEO ist"

Für gekonnte Schnäppchenjagd ist ein scharfer Blick für Qualität das A und O. Beim Börsenhandel bedeutet das eine detailierte Aktienanalyse, die Auseinandersetzung mit der Produktpalette des Unternehmens und - zumindest für wikifolio-Trader Fuchs - ein Gefühl für die Branche. Das ist aber nicht alles. Andreas Schratzer legt beim Trading Wert auf Effizienz. Daher kauft er für sein wikifolio "Schnäppchen Jäger" nur Werte aus seinem "Kompetenzbereich". So nennt er den Pool von rund 50 deutschen und österreichischen Unternehmen, für die er über Jahre ein Gefühl für die Interpretation von Kennzahlen und Newsflows entwickelt hat. Selten kaufen, lange halten, Index übertreffen. So lautet die Devise. Und der Erfolg gibt ihm Recht.

Sie möchten kein Interview oder Webinar mehr verpassen?

Dann abonnieren Sie jetzt unseren Youtube-Kanal und bleiben Sie über jedes neues Yoututube-Video auf dem Laufenden

Jetzt abonnieren

--

Das könnte Sie auch interessieren:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.