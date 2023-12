„Bei den Nebenwerten sind die Bücher leer!“

Uwe Jaennert ( GordonGekko74) betreut auf wikifolio.com eine Hand voll wikifolios, unter anderem auch das seit 2017 bisher erfolgreich laufende wikifolio BaumbergMomentum. Die Cashquote liegt aktuell bei ungefähr 60 Prozent. Das hört sich im ersten Moment viel an, jedoch hat der Trader seit seinem letzten Börsenradio-Podcast im Juni dieses Jahres den Cash-Anteil deutlich verringert. Momentan ist das wikifolio in 8 Werten investiert, wobei noch weitere 4 Limit-Käufe auf ihre Ausführung warten.

BaumbergMomentum GordonGekko74 DE000LS9L5M5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +132,3 % seit 09.06.2017

EUR 1.316.934,43 Investiertes Kapital +0,4 % Performance (1 J)

5,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +13,8 Prozent

„Zufrieden bin ich mit dem Jahr nicht“ erklärt er in dem Podcast, wobei der Trader zuversichtlich in die Zukunft blickt und überzeugt ist – „Ich gehe da den richtigen Weg, dass du eben auch mit kleineren Werten eine höhere Rendite erzielen wirst. Aber momentan ist es eben leider eine Durststrecke, wo es nicht so optimal läuft." Zwar hinken die kleineren Werte dem Markt aktuell noch hinterher, aber Jaennert sieht Aufholpotenzial: „Langfristig werden diese Werte den DAX schlagen - 2024 werde ich die Rendite nachholen, die ich in 2022 und 2023 verpasst habe."

Du willst wissen, wie Jaennert dies schaffen möchte, welche Aktienwerte auf seiner Watchlist stehen und weshalb er in diejenigen 8 Werte in seinem wikifolio investiert ist, dann höre dir die aktuelle Börsenradio-Podcast an. Viel Spaß beim Reinhören!

Auf den Geschmack gekommen? Alle Börsenradio-Podcasts mit wikifolio Tradern zum Nachhören gibt's auf Spotify. Viel Spaß dabei! Podcast: Börsenradio und wikifolio auf Spotify