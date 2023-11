„Small Caps sind momentan sehr günstig!“

Tom Jakobi ( Erntehelfer ) hat ein klares Ziel vor Augen, nämlich möglichst bald den bisherigen Höchststand seines wikifolios Doppelanalyse (Chance) SL+ von EUR 400 zu durchbrechen. Trotz beschwerlichen Börsenjahr 2023 sprechen die Zahlen für sich – knapp 12 Prozent konnte das wikifolio auf 12 Monatssicht zulegen. Laut dem Trader ist das „wenn man über Krise spricht, sicher erst mal was sehr Schönes. Gleichwohl ist mein Ziel, dass ich möglichst bald wieder an den Höchststand des wikifolios herankomme."

Obwohl sich der Schwerpunkt des wikifolios auf Small Caps bezieht, die im Vergleich zum DAX schlecht abschnitten, konnte Jakobi mit seiner Auswahl den deutschen Leitindex schlagen. Bei zukünftigen Chancen für den Sektor der Small Caps zeigt sich der wikifolio Trader zuversichtlich und schätzt diese als „sehr groß in Bezug auf Kursanstiege“ ein. Wieso er davon so überzeugt ist und weshalb Werte wie Kraken Robotics, ProCredit und Sixt in seinem wikifolio vertreten sind, erfährst du in dieser Börsenradio Folge. Viel Spaß beim Reinhören!