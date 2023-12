Booking Holdings: Erst 99 Prozent Verlust, dann 56.000 Prozent Gewinn

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Booking Holdings-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Zur Jahrtausendwende fiel der Kurs von 1.000 US-Dollar im Tief bis auf gut sechs Dollar zurück. Ein Verlust von mehr als 99 Prozent. In den vergangenen 21 Jahren jedoch boomte die Aktie und kletterte in dieser Woche auf ein neues Allzeithoch bei mehr als 3.400 Dollar. Ein Plus von mehr als 56.000 Prozent (wir haben bei dieser Wahnsinns-Zahl extra dreimal nachgerechnet…). Was für eine Rallye!

Seit Vorlage der jüngsten Quartalszahlen Anfang November hat sich der Börsenwert um gut 20 Prozent erhöht. Booking Holdings hattet die Schätzungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich übertroffen. Bei den Kurszielen der Analysten hat sich danach allerdings nicht viel geändert. Stattdessen hat sich die Aktie dem „fairen Wert“, der laut Berechnungen der Banken im Durchschnitt bei rund 3.480 Dollar liegt, mittlerweile angenähert. Wie die Übersicht auf aktien.guide zeigt, liegen die Kursziele der insgesamt 28 Analysten aktuell zwischen 2.402 und 4.000 Dollar.

Booking Holdings profitiert momentan von der Lust am Reisen, die viele Menschen nach der Corona-Pandemie gepackt hat. Vor allem Kreuzfahrten boomen. Hier übersteigt die Nachfrage das Niveau von 2019 bei weitem, weshalb für 2024 etwa 35,7 Millionen Passagiere und damit noch mal gut 13 Prozent mehr als in diesem Jahr erwartet werden. Als eines der weltweit führenden Online-Reiseunternehmen will auch Booking Holdings davon profitieren und hat deshalb in Erwartung eines anhaltenden Wachstums der Branche jüngst eine eigene Kreuzfahrt-Sparte eingeführt.

Erfolgreiche Spekulation auf neue Rekordmarke

Die wikifolio Trader waren bei der Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten mehrheitlich auf der Käuferseite positioniert, wie das aktuelle Trading-Sentiment zeigt:

Neu eingestiegen ist vor genau einer Woche Alexander Steurer ( Staira ), der die Aktie in seinem wikifolio Value Invest+ zweistellig gewichtet hatte. Sein Kommentar zu dem Kauf nahm dabei fast schon visionäre Züge an: „Das Unternehmen hat seit Oktober des letzten Jahres eine beeindruckende Rallye hingelegt und steht nun kurz vor einem neuen Allzeithoch. Wir sind überzeugt, dass dies erreicht werden kann und erwarten daraufhin weitere Höchststände“. Als diese Prognose kurz danach tatsächlich eintraf, wurde gut die Hälfte der Position am Dienstag mit einem schnellen Gewinn von 4,5 Prozent wieder verkauft. Aktuell ist die Aktie noch mit vier Prozent gewichtet und damit der siebtgrößte Wert in dem zehn Titel umfassenden Portfolio. Das wird seit fast zehn Jahren bei einem normalerweise mittel- bis langfristigen Anlagehorizont „nach den Grundsätzen des Value Investment“ verwaltet. Nach einer etwas größeren Delle im Vorjahr (Maximalverlust von 33,5 Prozent) ist der Trend in diesem Jahr (+34 Prozent) wieder klar aufwärts gerichtet. Im Durchschnitt liegt die Performance bislang bei jährlich gut neun Prozent.

Value Invest+ Staira DE000LS9DCU3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +131,5 % seit 30.03.2014 EUR 148.349,20 Investiertes Kapital +23,6 % Performance (1 J) 19,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 9,1 Prozent

Kaufen was man selbst gerne nutzt

Wilfried Schopges ( diamant ) ist über das wikifolio meinelieblinge seit mehr als vier Jahren durchgängig bei Booking Holdings investiert. Das Durchhaltevermögen beschert dem seit über 20 Jahren im Trading-Business aktiven Schopges aktuell einen Buchgewinn von 82 Prozent. Der Trader scheint gerne zu verreisen, denn für sein Depot bevorzugt er Aktien von Unternehmen, deren Produkte er „selbst schätzt und gerne konsumiert“. Dieser recht simpel klingende Ansatz hat seit Oktober 2013 zu einer Gesamtperformance von 144 Prozent geführt. Das macht im Schnitt einen jährlichen Wertzuwachs von ebenfalls gut neun Prozent. Auch der maximale Drawdown ist mit 33,2 Prozent ähnlich hoch wie bei seinem o.a. Trader-Kollegen. Im laufenden Jahr konnte das mit den Trader-Lieblingen bestückte wikifolio 22 Prozent zulegen.

meinelieblinge diamant DE000LS9CRF4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +142,5 % seit 18.10.2013 EUR 534.774,36 Investiertes Kapital +15,3 % Performance (1 J) 15,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +9,2 Prozent

