TUI – Gewinnmitnahmen und sehr spannende Kursziele

Über die Hintergründe der TUI -Rally hatten wir gestern in den „ Heißesten Aktien der letzten Woche “ bereits berichtet. Während viele wikifolio Trader den Höhenflug für Gewinnmitnahmen nutzen, sehen andere Akteure noch sehr viel Luft nach oben.

Neben den jüngsten Geschäftszahlen, die ebenso wie der Ausblick positiv aufgenommen wurden, könnte die Aktie auch von den jetzt kommunizierten Plänen des Vorstands beflügelt werden, sich von der Londoner Börse zurückzuziehen und damit ganz auf die Notierung in Deutschland zu konzentrieren. Eine Entscheidung, die konträr etwa zu dem ehemaligen DAX-Schwergewicht Linde steht, die sich vom Aktienmarkt hierzulande zurückgezogen hatten. Sollten die Aktionäre einem entsprechenden Beschluss auf der nächsten Hauptversammlung zustimmen, könnte der Touristik-Konzern wohl auf ein erneutes Listing im MDAX und damit eine gesteigerte Aufmerksamkeit bei Analysten und institutionellen Investoren hoffen.

Bei den wikifolio Tradern wird die TUI-Aktie schon jetzt sehr rege gehandelt. Mit 299 Trades und 107 Käufen (36 Prozent) war der Titel in den vergangenen sieben Tagen sogar die handelsstärkste Aktie auf wikifolio.com. Dass die Verkäufe dabei zuletzt überwogen, liegt auch an dem viel beachteten Trader Einstein , der lange Zeit für die Aktie getrommelt hatte, in seinen Musterdepots nun aber sukzessiv den Ausstieg zu suchen scheint. Die durch eine sehr starke Performance auffällig gewordenen wikifolios Platintrader 1000% Leidenschaft und Wachstum mit Gerüchten werden seit vielen Jahren aktiv betreut und stehen auch bei etlichen Investoren auf der Watchlist. Der Emissionsprozess der wikifolio-Zertifikate ist von dem Trader bislang aber nicht angestoßen worden, weshalb Anleger an den Erfolgen nicht partizipieren können.

Wie schätzt du die Entwicklung von TUI ein? Teile hier mit uns deine Meinung:

wikifolio-Zertifikat fast am Tiefpunkt emittiert

Anders sieht das bei dem wikifolio Value und Charttechnik aus, das von wikifolio Trader Mate Gotovac im Juni eröffnet wurde und schon vier Monate später investierbar war. Nach aktuellem Stand war das Timing der Emission sehr glücklich, da das Musterdepot kurz danach seinen Tiefpunkt erreichte und seitdem um rund 24 Prozent gestiegen ist. Gotovac bevorzugt bei diesem Portfolio unterbewertete Aktien, die er durch eine Kombination von Value-Bewertungen und technischer Analyse ermittelt.

Mit diesem Ansatz will er in schwächeren Marktphasen eine möglichst stabile Performance erreichen. Durch den Einsatz von gehebelten ETFs soll zudem auch in trendstarken Phasen eine Outperformance generiert werden. Aktuell besteht das wikifolio allerdings nur aus Aktien, von denen TUI mit einem Gewicht von über neun Prozent die klare Nummer eins ist. Der Trader sitzt hier aktuell auf Buchgewinnen von gut 44 Prozent. An einen Verkauf denkt er aber noch nicht. „Aus meiner Sicht ist hier durchaus noch einiges an Potenzial vorhanden“, kommentierte er am Wochenende und verwies dabei auf eine selbst angestellte Rechnung, nach der langfristig ein Kurs von 19 bis 24 Euro möglich sei. Aktuell kostet die TUI-Aktie lediglich 7,20 Euro.

Value und Charttechnik MateG DE000LS9UNT6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Top-Positionen Anteil TUI AG NA O.N. 9,1 % PHOTRONICS INC. 7,9 % SAF-HOLLAND SE INH EO 1 7,0 %

Gewinne von 38 Prozent mitgenommen

Philip Bußmann (LONGLIFE) hat dieses Kursniveau hingegen ausgereicht, um in seinem wikifolio Investment 4.0 zu Wochenbeginn einige Teilverkäufe zu tätigen und dabei Gewinn von rund 38 Prozent einzutüten. Momentan ist die Aktie damit nur noch zu 0,8 Prozent in dem breit gestreuten Musterdepot vertreten. Es besteht laut Handelsidee größtenteils aus Aktien von Unternehmen, die langfristig von einer alternden Bevölkerung, einer zunehmenden Digitalisierung, Vernetzung, Automatisierung und Robotisierung profitieren. Seit Mitte 2017 konnte so eine Performance von 62 Prozent oder rund acht Prozent p.a. erzielt werden.

Investment 4.0 LONGLIFE DE000LS9MDE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +59,6 % seit 29.06.2017 EUR 1.162.748,69 Investiertes Kapital +2,1 % Performance (1 J) 27,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +7,7 Prozent

