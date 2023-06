Diese Musterdepot beabsichtigt in unterbewertete Aktien weltweit basierend auf der Kombination von Value-Bewertungen und technischer Analyse zu investieren. Das Musterdepot soll normalerweise nicht mehr als max. 10 Aktien zu je 5% Depotanteil beim Kauf zu beinhalten. Zusätzlich wird auch zur Erhöhung der Performance in ausgewählten Marktphasen zu einem hohen Grad (bis zu 50%) mit gehebelten Index-Zertifkaten (z.B. LevDax, 3x Nasdaq) gehandelt. Als Alternative zu reinem Cash wird auch in Geldmarkt-ETFs in Phasen investiert in denen ein hoher Barbestand als sinnvoll erachtet wird. Die Auswahl der Value-Werte erfolgt dabei anhand fundamentaler Finanz-Daten wie z.B. Buchwert, Gewinn-Verhältnis, Bilanz,... Für die technischen Kriterien werden diverse Indikatoren wie z.B. Oszillatoren, Trendfolge, Divergenzen,... verwendet.