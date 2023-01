MarktfuehrerVolatil von TFimNetz

Ich möchte mich in erster Linie auf MARKTFÜHRER (=Unternehmen, die in ihrer Branche zu den Führenden gehören und somit im Regelfall über Burggräben gegenüber der unmittelbaren Konkurrenz verfügen), deren Aktien aus meiner Sicht fair bewertet sind, konzentrieren. Fokussiert werden soll dabei grundsätzlich auf Aktien mit höherer Volatilität, bei denen ich der Auffassung bin, dass sie Nachholbedarf haben und von denen ich mir somit überdurchschnittliche Performance erwarte. Auch soll daneben in grundsätzlich kleinerem Umfang in die marktführende Krypto-Währung, den Bitcoin, mit Wertpapieren (z.B. ETN) investiert werden. Es ist beabsichtigt, wie folgt vorzugehen: a) Zuerst analysiere ich die Marktposition der jeweiligen Unternehmen. b) Danach bewerte ich die Aktien der Unternehmen anhand ihrer fundamentalen Kennzahlen. Dabei betrachte ich insbesondere das Kurs-Umsatz-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das Kurs-Cashflow-Verhältnis und das Kurs-Gewinn-Verhältnis, während die Dividendenrendite in meiner Entscheidungsfindung keine Rolle spielen soll. c) In begrenztem Umfang soll auch die Charttechnik für die Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Zur Risikobegrenzung möchte ich mich grundsätzlich auf Aktien und ADR und auf eine möglichst hohe Marktkapitalisierung sowie beim Bitcoin auf ETN konzentrieren. Ich möchte jedoch Marktvolatilitäten gezielt nutzen. Um flexibel agieren zu können soll ein überwiegend kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont angestrebt werden. Einzelne Positionen können auch langfristig gehalten werden. Es soll im Regelfall einen hohen Investitionsgrad mit geringer Cash-Quote geben.