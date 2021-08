Ich agiere seit 1981 an der Börse (angefangen als „Bank-Azubi“) und habe in den letzten Jahrzehnten viele Hochs und Tiefs durchgemacht, dabei positive und negative Erfahrungen gemacht, mir blutige Nasen geholt und gelernt, gelernt, gelernt… Während ich in den 80ern durchaus noch in Derivaten unterwegs war (wo +1000% und -100% keine Seltenheit waren), wurde mein Depot im Laufe der Zeit (aus meiner Verantwortung als Familienvater) immer diversifizierter und risikoaverser, auch wenn es für mich im Wertpapierbereich weiterhin keine nennenswerte Alternative zur Aktie gibt. Zur Marktlage: Die gibt es für mich grundsätzlich nicht. Die wirklich Guten verdienen immer Geld. Also muss man die wirklich Guten finden, auch jenseits von Hypes und Modethemen. Da halte ich es ganz mit Peter Lynch… Ich bin Aktionär mit Herzblut und Leidenschaft (und habe auch einmal einen großen Investmentclub geführt – damals, als das steuerrechtlich noch übersichtlich und lukrativ war), beschäftige mich durchaus intensiv damit, ohne jedoch mich in dem Thema zu „vergraben“. Gesunder Menschenverstand schlägt oft die Analyse bis in die letzte Kennzahl… mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre