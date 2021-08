GuenstigeMarktfuehrer TFimNetz

Handelsidee

Es erfolgt eine Konzentration auf MARKTFÜHRER (=Unternehmen, die in ihrer Branche weltweit zu den Führenden gehören und somit über Burggräben gegenüber der unmittelbaren Konkurrenz verfügen), deren Aktien GÜNSTIG bewertet sind (ohne überbordendes KBV, KUV, KCV oder KGV).



Es soll mit „ruhiger Hand“ agiert werden, Timing steht nicht im Fokus. Daher wird auch ausschließlich in Aktien mit ausreichender Marktkapitalisierung und nicht in Derivaten gehandelt. Trotzdem soll das Depot "atmen", sodass ich durchaus auch bei größeren Tagesschwankungen Positionen ausbaue oder reduziere.



Der Anlagehorizont ist grundsätzlich langfristig (5 Jahre aufwärts), doch es kann auch kurzfristige Depotbewegungen geben, denn „das Bessere ist der Feind des Guten“ und es wird grundsätzlich ein vollständiger Investitionsgrad angestrebt.



Die von mir genutzten Quellen stehen grundsätzlich jedem Privatanleger offen. Entscheidend sind nicht die Daten, sondern die Interpretation der Daten.

mehr anzeigen