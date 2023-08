"Ich wollte in einen Markt rein, der konstant steigt"

Pharmaaktien sind solide Werte und attraktive Dividendenzahler - zumindest die Großen unter ihnen. Man denke an Pfizer oder Johnson & Johnson. Also einfach investieren, liegen lassen und über die gesicherte Rente freuen? Das wäre möglich. Ist aber nicht das, was Arne Briest tut. Er setzt in seinem wikifolio Healthcare Demography auf den demografischen Wandel und Fortschritte in der Medizintechnik. Gespielt wird also ein Trend, der nicht einfach mal über Nacht zu Ende ist. Lust auf eine Investition in die Medizin der Zukunft, die in Sachen Performance bislang mit der US-Technologiebörse Nasdaq mithalten kann und den DAX auf die billigen Plätze verweist? Briest tut genau das - seit mittlerweile gut 10 Jahren.