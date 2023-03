Aktien-Insights: Commerzbank-Rally im Fokus

Melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Commerzbank zu sehen! Login

Die Commerzbank -Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Viele wikifolio Trader scheinen angesichts des weiterhin bestehenden Inflationsdrucks an eine Fortsetzung der Rally zu glauben und griffen darum letzte Woche bei der Aktie zu. Und was denkst du, wird die Commerzbank-Aktie weiter steigen oder steht eine Korrektur bevor?

Trading Sentiment: Kippt jetzt die Stimmung?

Seit einem halben Jahr überwiegen die Käufe der Commerzbank-Aktie auf wikifolio.com die Verkäufe. Gestern (06.03.23.) kehrte sich dieser Trend um. 58 % der ausgeführten Trades waren Verkäufe.

Kennzahlen-Analyse: Kurs, KBV und ROI unter der Lupe

In der folgenden Bildgalerie haben wir die Commerzbank-Aktie mit jenen der beiden Konkurrenten Deutsche Bank und Unicredit verglichen. Auf 3-Jahres-Sicht hat die Commerzbank die Aktien der Mitbewerber mit einem Kursplus von über 175 % deutlich outperformed. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis und der Eigenkapitalrendite zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

Aktienkurs Vergleich der Aktienentwicklung auf 3-Jahres-Sicht. Die Commerzbank-Aktie hat die Mitbewerber mit einem Kursplus von über 175 % deutlich outperformed.

Kurs-Buchwert-Verhältnis Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), ist eine Kennzahl zur Bewertung von Unternehmen. Es setzt den Kurs einer Aktie ins Verhältnis zu den Sachwerten, die sich in einem Unternehmen befinden und sein Eigentum sind. Grundsätzlich gilt: Je niedriger das KBV, desto „günstiger“ ist die Aktie. Ein Blick auf das KBV reicht jedoch nicht, um eine Bank-Aktie zu bewerten. Es ist auch wichtig die Ertragskraft des Unternehmens zu kennen.

Eigenkapitalrendite Die Eigenkapitalrendite oder zu Englisch: „Return of Investement“ kurz „ROI“ zeigt dir, wie gut es der Bank gelingt, ihr Eigenkapital in Gewinne umzuwandeln. Je höher die Eigenkapitalrendite, desto besser. Wie du siehst, schneidet die Commerzbank hier schlechter ab als die Deutsche Bank und die Unicredit.

Fazit

Die Commerzbank-Aktie hat in den letzten 3 Jahren sehr gut performt. Besonders in den letzten 12 Monaten hat sie den Kursturbo gezündet. Die wikifolio Community ist sich uneinig, ob das so weitergehen kann.