Commerzbank: Neu im DAX und rentables Spekulations-Objekt

Das Finanzinstitut ersetzt dabei den Industriegase-Konzern Linde, der seine Aktien aus verschiedenen Gründen nur noch in den USA notieren lassen will und damit die Voraussetzungen für eine DAX-Mitgliedschaft nicht mehr erfüllt. Die Commerzbank hatte die sich dadurch bietende Chance genutzt und gerade noch rechtzeitig seine vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr publiziert. Nur weil hier für 2022 ein operativer Gewinn gemeldet wurde, konnte die Commerzbank die lange Zeit als DAX-Kandidat geltende Rheinmetall noch übertrumpfen.

Die während des „Corona-Crashs“ im Frühjahr 2020 bis auf unter drei Euro abgerutschte Aktie notiert mittlerweile wieder im zweistelligen Bereich. Zum Ende der abgelaufenen Woche gelang der Sprung auf den höchsten Stand seit fast fünf Jahren. Entsprechend groß ist mittlerweile auch wieder das Interesse an dem DAX-Neuling. Mit 182 Trades und 95 Käufen (52 Prozent) war die Commerzbank in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Commerzbank sorgt für starke Wochenbilanz

Christoph Klar ( SystematiCK) ist über sein wikifolio Trendfollowing Deutschland seit Anfang des Jahres bei der Aktie investiert. Der Trader handelt nach klaren Regeln und sucht konkret nach trendstarken deutschen Aktien mit attraktiven Einstiegs- und Zukaufsetups sowie einem guten Chance-Risiko-Verhältnis. Gerne greift er dabei auf Titel zurück, die gerade auf ein neues 52-Wochenhoch ausgebrochen sind oder kurz davor stehen. Genau das war bei der Commerzbank im Januar der Fall. Einen Großteil der Position hat er in diesem Monat schon wieder verkauft und dabei Gewinne von bis zu 23 Prozent eingefahren. Aktuell liegt er bei der immer noch mit knapp 4 Prozent im Portfolio vertretenen Aktie mit 14 Prozent vorne.

Das Anfang 2017 eröffnete Musterdepot kommt bei einem maximalen Drawdown von weniger als 10 Prozent auf einen durchschnittlichen Wertzuwachs von jährlich 11,3 Prozent. In diesem Jahr liegt der Trader ca. 3 Prozent im Plus. Bei seinem obligatorischen Wochenrückblick am Sonntag zog der Trader ein insgesamt positives Fazit, woran die Coba-Aktie keinen unbedeutenden Anteil hatte: „Die für die Investitionsquote gute Wochenperformance haben wir vor allem der Commerzbank zu verdanken, deren Zahlen vom Markt sehr gut aufgenommen wurden und die auf ein neues Mehrjahreshoch klettern konnten.“

Trendfollowing Deutschland SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +93,7 % seit 08.01.2017

+2,7 % 1 Jahr 0,62 × Risiko-Faktor

EUR 2.570.006,29 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 11,3 Prozent

Erfolgreiche Kurzfrist-Spekulation

Finanzjournalist Christian Scheid ( Scheid) hatte Ende der vergangenen Woche „die Euphorie rund um die DAX-Entscheidung für einen Long-Trade genutzt“ und die Commerzbank in das seit Ende 2013 mit 576 Prozent (23 Prozent p.a.) im Plus liegende wikifolio Special Situations long/short aufgenommen. Zu Beginn der laufenden Woche entschied er sich dann für schnelle Gewinnmitnahmen. Mit dem Ergebnis dieser kurzfristigen „Aufstiegs-Spekulation“ zeigt sich der erfahrene Trader trotz einer seiner Meinung nach nicht ganz optimalen Ausbeute zufrieden: „Da es nach Indexentscheidungen oftmals zu Gewinnmitnahmen kommt, habe ich mich von der Position bereits wieder getrennt. Gut so, denn die Commerzbank-Aktie hat vom Hoch rund zehn Prozent verloren. Insgesamt hätte der Gewinn meines Trades (0,77 bis 0,90 Prozent) durchaus höher ausfallen können, wenn mir ein besserer Einstieg gelungen wäre.“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +576,6 % seit 09.11.2013

+9,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.170.863,19 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 22,8 Prozent

Was Christian Scheid zur aktuellen Marktlage, zum KI-Hype und zum Beispiel auch zu Tesla zu sagen hat, gibt’s im Börsenradio-Podcast zum Nachhören.

