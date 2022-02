EZB lässt Deutsche Bank durch die Decke schießen

Nachdem die Notenbanker eine Zinserhöhung in diesem Jahr bislang immer ausgeschlossen hatten, rechnen zum Beispiel die Analysten der Deutschen Bank damit, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im September anheben wird. Zudem dürfte sie schon im März eine schrittweise Verringerung der Nettoanleihenkäufe sowie im Juni die Beendigung ebendieser ankündigen. Den Aktionären der Deutschen Bank dürfte das sehr gelegen kommen. Die Aussicht auf eine geldpolitische Wende hat den Kurs der jahrelang arg gebeutelten Aktie jedenfalls beflügelt. Innerhalb von zwei Wochen ist der Börsenwert des Finanzinstituts um 34 Prozent gestiegen. Heute kletterte der Anteilsschein auf den höchsten Stand seit über vier Jahren.

Banken als Profiteure der Zinswende

Warum gerade die Banken von der aktuellen Entwicklung profitieren, erklärt Christian Mallek von der Vermögensverwaltung SIGAVEST: „Seit der EZB-Sitzung am letzten Donnerstag scheint der Weg für Zinsanhebungen in der Eurozone noch in 2022 geebnet zu sein. Man hat wie auch die Fed die Inflationsentwicklung unterschätzt und muss nun hinter der Kurve herlaufen. Für die Banken bedeutet es höhere Zinseinnahmen, denn die Sollzinsen z.B. im Hypothekengeschäft steigen schon, bevor die EZB an der Zinsschraube für die kurzfristigen Ausleihungen dreht.“

Für das von ihm betreute wikifolio VV Aktien flexibel war er bei der Deutschen Bank vor gut einem Monat eingestiegen, was ihm aktuell ein Plus von 18 Prozent beschert. „Unsere Idee hinter dem Engagement in der Deutschen Bank trägt erste Früchte und stabilisiert das Depot“, freut sich der Anlageprofi. Das im November 2013 eröffnete wikifolio war im November auf ein neues Rekordhoch geklettert und hatte danach korrigiert. Unter dem Strich steht aktuell eine Performance von 153 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 11,9 Prozent.

Gewinnmitnahmen bei steigenden Kursen

Jörn Remus ( Nordmann2015) hat die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren des Öfteren für kurzfristig angelegte Trades in seinem wikifolio Nordstern genutzt. Seit Anfang Januar ist der seit 2004 hauptberuflich als Börsenhändler agierende Trader nun durchgängig investiert. In den vergangenen Tagen wurde die Position aber Stück für Stück verkleinert. Der bislang letzte Verkauf erfolgte heute Mittag und bescherte ihm einen realisierten Gewinn von 18 Prozent. Obwohl er sich bereits von über der Hälfte seiner erworbenen Aktien getrennt hat, ist der Titel immer noch der größte Depotwert in seinem Portfolio. Das hat in den vergangenen Wochen ebenfalls etwas Federn gelassen, ohne dass sich an der langfristig sehr ordentlichen Bilanz dadurch großartig etwas verändert hätte. Ein Kursplus von 322 Prozent seit Mitte 2015 bedeutet im Jahresschnitt eine Performance von 24 Prozent. Der maximale Drawdown fiel im Vergleich dazu mit bislang unter 30 Prozent eher gering aus, was für ein gelungenes Risikomanagement des Traders spricht.

