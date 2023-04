„Die T-Aktie ist ein DAX-Basisinvestment!“

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie der Deutschen Telekom zu sehen! Registrieren Login

Die Experten von Grand View Research erwarten bis 2030 ein jährliches Wachstum des weltweiten Telekommunikationsmarktes von 6,2 Prozent auf knapp 2,9 Billionen US-Dollar. Ein Wachstumstreiber sind die steigenden Ausgaben für die 5G-Infrastruktur; ein zweiter die deutlich leistungsfähigeren Smartphones.

Die Experten von Grand View Research erwarten bis 2030 ein jährliches Wachstum des weltweiten Telekommunikationsmarktes von 6,2 Prozent auf knapp 2,9 Billionen US-Dollar. Ein Wachstumstreiber sind die steigenden Ausgaben für die 5G-Infrastruktur; ein zweiter die deutlich leistungsfähigeren Smartphones.

Außerdem werden Telekommunikationsanbieter auch von Trends wie IoT (Internet of Things), dem autonomen Fahren und nicht zuletzt der künstlichen Intelligenz profitieren. Denn dazu müssen immer größer werdende Datenmengen immer rascher verarbeitet werden. Telcos müssen daher eine möglichst flächendeckende Netzabdeckung und immer mehr Kapazitäten bereitstellen.

Die Deutsche Telekom wächst mit diesen Trends mit: So konnte der Umsatz 2022 um 6,1 Prozent auf 114,4 Mrd. Euro gesteigert werden. Der Gewinn verdoppelte sich fast. Auch 2023 soll dieser positive Trend weitergehen – eine große Rolle spielt dabei die Tochter T-Mobile US , an der die Deutschen mittlerweile die Mehrheit halten.

Goldkind T-Mobile US

Hintergrund: T-Mobile US ist mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet gut 160 Mrd. Euro eines der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt. In den USA konkurriert man vorrangig mit Größen wie AT&T oder Verizon . Die folgende Tabelle zeigt die größten Telekommunikationskonzerne auf einen Blick. Mehr dazu auf aktien.guide .

# Name Marktkapitalisierung in Mrd. Euro 1 T-Mobile US 160,85 2 China Mobile 158,69 3 Comcast 141,56 4 Verizon 140,91 5 AT&T 113,03 6 Deutsche Telekom 109,70 7 Nippon Telegraph & Telephone 93,81 8 America Movil 61,23 9 KDDI 60,17 10 Softbank 49,85

Die Konzernmutter Deutsche Telekom hält mittlerweile 50,2 Prozent an dem Unternehmen und bringt trotz dieser Beteiligung im Wert von 80 Mrd. Euro insgesamt nicht mal 110 Mrd. Euro auf die Börsenwaage. Die US-Tochter erwirtschaftet aber auch, wie wikifolio Trader Christian Scheid in einem aktuellen Kommentar analysierte, mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes der Deutschen Telekom. Es bleibt fraglich, ob die Deutsche Telekom die Beteiligung an der US-Tochter weiter erhöhen möchte.

Die T-Aktie ist ein DAX-Basisinvestment. Christian Scheid Scheid

Für Scheid, der unter anderem das erfolgreiche wikifolio Special Situations long/short führt, ist die T-Aktie, die aktuell bei 22 Euro notiert, ein klarer Kauf: „Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 29,50 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf ‚Buy‘ belassen. Der Konzern sei 2022 in der europäischen Telekombranche der beste Wert gewesen und auch 2023 habe stark begonnen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Studie. Der Analyst sieht weiteres Kurspotenzial, die Aktie zählt er zu seinen ‚Top Picks‘.“ Scheids Fazit: „Die T-Aktie ist ein DAX-Basisinvestment!“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +602,9 % seit 09.11.2013 +11,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 2.540.726,14 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +22,9 Prozent

Alle wikifolios mit der Deutschen Telekom im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios