Ein wikifolio für alle Fälle

Breit gestreutes, langfristiges und regelmäßiges Sparen in Aktien zahlt sich aus. Zumindest hat es das in den letzten 50 Jahren. Wer monatlich einen festen Betrag in Aktien des internationalen Aktienindex MSCI World investiert hat, kommt bei einer Spardauer von zum Beispiel 20 Jahren auf eine durchschnittliche Rendite von 8,6 % im Jahr. Das hat das Deutsche Aktieninstitut im Rahmen des MSCI World-Rendite-Dreiecks errechnet.

ETFs auf den MSCI World Index erfreuen sich – wenig verwunderlich – großer Beliebtheit. Der MSCI World enthält Aktien der rund 1.600 größten Unternehmen aus 23 Industrieländern. Anleger können mit einem einzigen Produkt also diversifiziert in einen globalen Aktienkorb investieren.

Nachteile eines solchen Engagements sind das hohe US-Exposure inklusive der recht hohen Bedeutung der Tech-Giganten. Die Titel im MSCI World Index werden nach Marktkapitalisierung gewichtet – allein Apple kommt als größtes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf einen Anteil von 5 %. Die Performance des MSCI World hängt also zu einem guten Teil an den US-Tech-Dickschiffen. Und Outperformance ist – da es sich um ein Index-Investment handelt – nicht möglich.

Wer am Aktienmarkt investieren will, hat mit einem ETF auf den MSCI World Index sicher eine solide Basis gelegt. Die Nachteile lassen sich mit weiteren Investments ausbügeln oder zumindest abmildern. Hier kommen wikifolios ins Spiel.

Möglichkeit 1: Mische Small Caps mit den Large Caps!

Der MSCI World steckt wie bereits ausgeführt voller großer Unternehmen, den größten der Welt. Da Wachstum nicht unendlich möglich ist, kann es sich lohnen, kleinere Unternehmen – sogenannte Small oder Mid Caps – im Depot zu ergänzen.

Nebenwerte haben in der Vergangenheit im Schnitt auch mehr Rendite generiert als große Unternehmen. Das belegt ein simpler Vergleich zwischen dem SDAX und dem DAX. So liegt der deutsche Small Cap-Index seit September 2012 mit 168 % im Plus, der DAX indes nur mit 123 %.

September 2012? Damals hat Philipp Haas ( investresearch) sein wikifolio Nebenwerte Europa gestartet. Was tut Haas? Mithilfe einer eigens entwickelten Bewertungsmethode wählt der Trader die attraktivsten – nun ja – Nebenwerte Europas aus. So lassen sich globale Large Caps mit US-Fokus ganz leicht mit europäischen Small und Mid Caps mischen. Und wie steht’s mit der Outperformance? Auch die hat Haas mit einer Performance von 318 % seit Start zumindest in der Vergangenheit eindrucksvoll geliefert.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +319,9 % seit 22.09.2012

EUR 7.712.843,77 Investiertes Kapital +7,8 % Performance (1 J)

13,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 13,5 %

Möglichkeit 2: Mehr Tech nicht weniger!

Du bist davon überzeugt, dass Aktien des Technologiesektors auch zukünftig mehr Rendite generieren werden als der Rest des Marktes? Und auch hohes US-Exposure stört dich nicht, weil dort nun einmal die erfolgreichsten Tech-Schmieden zu Hause sind?

wikifolio Trader, die sich der Wachstumsbranche schlechthin verschrieben haben, gibt es viele. Du hast hier also die Qual der Wahl. Es geht aber auch spezialisierter. So widmet sich zum Beispiel Dirk Althaus ( techguru) seit Anfang 2017 mit einem wikifolio eigens dem Tech-Subsektor Internetsicherheit. Microsoft ist mit einem Anteil von 12,4 % das Schwergewicht in Cybersecurity Innovators. Danach wird’s aber bereits exotischer: Datadog und Palo Alto Networks kommen auf einen Anteil von je rund 8 %.

Seit dem Start des wikifolios erwirtschaftete Althaus eine Performance von 272 % oder durchschnittlich 20,4 % pro Jahr. Auch wenn sich der Abstand zuletzt verringerte, den Nasdaq 100 schlägt Althaus damit immer noch. Und den MSCI World sowieso.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +268,0 % seit 02.01.2017

EUR 13.337.870,37 Investiertes Kapital +33,1 % Performance (1 J)

30,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +20,4 %

Möglichkeit 3: Der etwas andere MSCI World

Die „MSCI World-ETF als Basis im Depot-Theorie“ überzeugt dich nicht so recht? Du setzt vielleicht lieber auf aktiv geführte Produkte anstatt passiver ETFs? Oder bist du einfach kein Freund von Produkten von der Stange?

Yves Lienhard ( WorldsBest) bietet mit dem wikifolio World’s Best Brands womöglich eine Alternative. Er setzt dabei – wie viele andere wikifolio Trader auch – auf namhafte Unternehmen oder Blue Chips, die allerdings aktiv nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt werden.

Konkret konzentriert sich Lienhard auf die Aktien global tätiger Unternehmen mit hohem Bekanntheitsgrad. Anders als beim MSCI World, der aus 1.600 Unternehmen besteht, beschränkt sich der Trader aber auf nur 20 bis 40 Titel. Diese werden gleichgewichtet – ebenfalls ein wesentlicher Unterschied zur MSCI World-Methodologie. Im wikifolio vertreten sind aktuell SAP, Visa oder auch Ferrari.

Lienhards Strategie verfolgt ein klares Ziel: Eine langfristige Outperformance gegenüber dem MSCI World Index. Gesagt, getan: Seit Start des wikifolios im April 2015 konnte Lienhard den Wert des wikifolios um knapp 147 % steigern. Zum Vergleich: Der MSCI World kommt auf 117 %.

World's Best Brands WorldsBest DE000LS9FYT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +145,9 % seit 22.04.2015

EUR 1.352.787,70 Investiertes Kapital +21,6 % Performance (1 J)

17,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +10,8 %

