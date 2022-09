Die heißesten 10 Aktien auf wikifolio.com

Das machte Hoffnung, auch an den Aktienmärkten. Nach anfänglich deutlichen Kursverlusten stabilisierten sich die Börsen Mitte der Woche. Der Dax verabschiedete sich sogar mit einem Plus ins Wochenende. Langfristige Trendwende dürfte das allerdings keine gewesen sein. Die US-Börsen schlossen am Freitag tiefrot. Dass sich in so volatilen Zeiten immer auch spannende Kaufgelegenheiten bieten, wissen die erfahrenen Trader auf wikifolio.com. Die folgenden zehn Aktien waren bei ihnen diese Woche am beliebtesten.

Die wikifolio-Trader setzten in der vergangenen Woche vor allem auf Öl- und Gas-Konzerne. Diese traf es in der aktuellen Krise bisher besonders hart. Weltweite Produktionsstopps ließen die Erdölnachfrage einbrechen. Eine daraufhin durch die “OPEC+”-Staaten angestrebte Förderdrosselung scheiterte am Veto Russlands. Saudi-Arabien kündigte anschließend an, die Fördermenge massiv zu erhöhen. Der Ölpreis reagierte prompt und brach um über 50 Prozent ein. Die Wertpapiere der Öl- und Gas-Konzerne taten es ihm gleich.

Hier witterten wikifolio-Trader attraktive Einstiegschancen. Eine Shell-Aktie etwa notiert bei Kursen unter 12 Euro gute 60 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch. Bezogen auf die letztjährige Dividende, winkt eine sagenhafte Dividendenrendite von über 12 Prozent. Kein Wunder also, dass die Trader hier kräftig zukauften.