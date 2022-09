Die heißesten 10 Aktien auf wikifolio.com

So etwa Stefan Waldhauser, der zu den Käufern der Nutanix -Aktie zählte: “Wie angekündigt, habe ich den heutigen Crash-Tag genutzt, um einige meiner Favoriten behutsam nachzukaufen - die Cashquote wurde in den letzten Tagen von fast 30 % auf nun 20 % gesenkt. Es ist also noch genug Pulver trocken.” Waldhausers Schnäppchenjagd für sein wikifolio High-Tech Stock Picking wird also auch in den kommenden Wochen weitergehen. Investieren will er hierbei vor allem in “unterbewertete Standardwerte aus der High-Tech-Branche als auch in spekulativere Nebenwerte, die das Potential haben, ihre Märkte mit disruptiver Technologie zu verändern.”