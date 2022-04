Elon Musk sorgt für Kurssprung bei Twitter

Wie später bekannt wurde, hat der Tesla-Chef bereits Ende Januar begonnen, Twitter-Aktien zu kaufen. Am Montag nutzte er den Kursanstieg dann, um bei einem kleinen Teil der Position Gewinne mitzunehmen. Seine Beteiligung liegt aber wohl immer noch bei über neun Prozent. Musk sieht sein Engagement bei Twitter nicht als reines Finanzinvestment. Als größter Einzelaktionär will er sich aktiv in die Unternehmensstrategie einmischen. Dafür erhält er auch einen Sitz im Verwaltungsrat. Obwohl er da alleine nicht viel ausrichten kann, ruht die Hoffnung vieler Aktionäre auf dem umtriebigen und visionären Unternehmer, der bei Twitter mit rund 80 Millionen Followern schon jetzt einer der einflussreichsten Nutzer der Plattform ist. Twitter-Chef Parag Agrawal freut sich offenbar über den neuen Aktionär, der seiner Ansicht nach einen „großen Mehrwert“ stiften wird.

Hoffnung auf den „Befreiungsschlag“

Die Kursexplosion der Aktie, die lange Zeit unter Druck stand, hat den Titel auch bei den Tradern wieder stärker in den Fokus gerückt. Twitter war in den vergangenen sieben Tagen mit über 200 Trades und 110 Käufen (53 Prozent) eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Zugeschlagen hat zum Beispiel Alexander Prier ( GutVerdienen), der Twitter u.a. in sein wikifolio NEO BOOM 4Kids and Hits ESG aufgenommen hat.

Der noch relativ kleine Bestand könnte demnächst weiter aufgestockt werden. „Ich werde privat und mit den wikifolios die nächsten Tage Positionen aufbauen. Wie? Ein Drittel kaufe ich direkt und wenn der Kurs nochmal Luft holt versuche ich auch tiefere Kurse abzufangen“, kommentierte der Trader am Dienstag. Aus seiner Sicht ist die Aktie mit Blick auf die Nutzerzahlen und den Stellenwert des Unternehmens „viel zu günstig“. Nachdem es dem Vorstand bislang nicht gelungen sei, „die sehr gute Geschäftsidee auch monetär nachhaltig wachsend umzusetzen“, sieht er den Einstieg des Tesla-Chefs jetzt als „erwarteten Befreiungsschlag“ an: „Elon weiß wie man sich verkauft und Werte schafft.“

Der sich selbst als Künstler bezeichnende Trader will in diesem wikifolio für seine Kinder in Zukunftsthemen investieren, „die dazu beitragen, die Welt nicht weiter auszubeuten, sondern für unsere Kinder zu erhalten“. Begonnen hat er damit Mitte 2020. Seine bisherige Bilanz zeigt einen Wertzuwachs von 146 Prozent sowie einen Maximalverlust von 43 Prozent. Auf Jahressicht ist der Kurs des Musterdepots um 17 Prozent gefallen.

NEO BOOM 4Kids and Hits ESG GutVerdienen DE000LS9QVG4

-19,6 % 1 Jahr

Ø-Performance pro Jahr: 72,9 Prozent

Langfristige Zuversicht bestätigt

Torsten Hautmann ( TheOnliner) scheint ebenfalls ein großer Fan von Elon Musk zu sein. So ist die Aktie von Tesla in seinem vor acht Jahren gestarteten wikifolio Online Marketing Rockstars mit einem Depotanteil von gut 24 Prozent der mit Abstand größte Titel. Bei Twitter ist er in deutlich kleinerem Umfang seit über einem Jahr ebenfalls investiert. Dementsprechend groß war jetzt die Freude über die neuesten Entwicklungen. „Twitter hebt ab, nachdem Elon Musk sich fast 10 Prozent der Twitter-Aktien sichert. Wir freuen uns über ein schönes Kursplus der Twitter-Aktie und über unsere Zuversicht in unsere Twitter-Position“, schrieb der Trader im Anschluss an die Rally. Der Einfluss auf das Gesamtportfolio war zwar überschaubar, der Trend ist aber auch hier seit einigen Wochen wieder aufwärts gerichtet. Das Allzeithoch bei gut 640 Euro ist noch ein Stück entfernt, die Gesamtperformance von gut 400 Prozent kann sich trotzdem sehen lassen. Im Jahresdurchschnitt ist das wikifolio damit um mehr als 22 Prozent gestiegen. Die 12-Monats-Performance weist aber auch hier nach den turbulenten Entwicklungen der letzten Wochen und Monate noch ein Minus von 11 Prozent aus.

Online Marketing Rockstars TheOnliner DE000LS9DJH5

-15,0 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

Ø-Performance pro Jahr: 22,3 Prozent

