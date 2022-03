Tesla ist immer für eine Überraschung gut

Immer wieder ist von technischen Problemen beim Tesla-Autopiloten zu lesen und dann musste auch noch die Produktion in Shanghai wegen des lokalen Lockdowns gestoppt werden. Die allgemeinen Probleme bei den Lieferketten und die steigenden Rohstoffpreise dienen ebenfalls als potenzielle Belastungsfaktoren. Firmenlenker Elon Musk hatte vor wenigen Wochen selbst gesagt, dass der Elektroautohersteller einem erheblichen Inflationsdruck bei Rohstoffen und Logistik ausgesetzt sei.

Dabei könnte Tesla jetzt aber doch noch relativ glimpflich davonkommen. Medienberichten zufolge hat das Unternehmen nämlich frühzeitig einen mehrjährigen Nickel-Liefervertrag mit dem brasilianischen Bergbauunternehmen Vale abgeschlossen. Nickel, dessen Preis durch den Ukraine-Krieg zuletzt deutlich gestiegen war, ist ein wichtiges Material für die Akkus von Elektroautos. Stimmen die Berichte, wäre das mal wieder ein kluger Schachzug von Elon Musk. Dasselbe dürfte für die Ankündigung gelten, auf der Ende Mai anstehenden Hauptversammlung über einen weiteren Aktiensplit abstimmen zu wollen. Dadurch soll die schon wieder bei rund 1.100 US-Dollar notierende Aktie optisch günstiger und damit für Kleinanleger besser handelbar werden.

Erfolgreiche Gewinnmitnahmen bei Teilverkäufen

Wahrscheinlich auch deshalb war Tesla in den vergangenen sieben Tagen mit 286 Trades und 169 Käufen (59 Prozent) eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Chris Rapp ( ElRappo) zählt zu denjenigen, die dabei auf der Verkäuferseite standen. Am Freitag und am Dienstag trennte er sich bei seinem wikifolio Conservative long-term invest von einigen Stücken der trotzdem immer noch mit über fünf Prozent gewichteten Position. Tesla ist damit aktuell „nur“ noch die drittgrößte Holding in dem Portfolio. Beim Teilverkauf realisierte er einen Ertrag von 38,1 Prozent. Mit dem Fokus auf Aktien von Unternehmen mit Wachstumspotential bzw. unterbewerteten Firmen hat der Trader seit Mitte 2014 eine durchschnittliche Jahresperformance von 8,5 Prozent erzielt und dabei den Maximalverlust auf 38 Prozent begrenzen können. Im laufenden Jahr liegt das Musterdepot mit elf Prozent im Minus.

Conservative long-term invest ElRappo DE000LS9CZZ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +85,2 % seit 22.07.2014

-5,4 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor

EUR 13.887,88 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 8,5 Prozent

Reger Handel und Freude über den Kursanstieg

Karl Heber ( Silberpfeil60) handelt die Tesla-Aktie sehr regelmäßig. In seinem wikifolio eMobility ist der Elektroauto-Spezialist in überschaubarem Umfang seit 2,5 Jahren aber dauerhaft vertreten. Bei steigenden Kursen wird die Position tendenziell verkleinert, so wie auch in dieser Woche wieder. Die Reaktion der Marktteilnehmer auf den geplanten Aktiensplit nahm er dabei wohlwollend zur Kenntnis: „Tesla will die Anzahl seiner Aktien erhöhen. Allein die Ankündigung reicht aus, um den Kurs binnen Tagesfrist über die 1.000-Dollar-Marke zu bringen.“ Die ersten Käufe bei Tesla hatte der Trader übrigens direkt zum Start im März 2019 getätigt. Das wikifolio kommt seitdem auf einen Wertzuwachs von über 27 Prozent pro Jahr, was in Summe einem Plus von 108 Prozent entspricht. Die Bilanz seit dem Jahreswechsel bleibt trotz der jüngsten Erholung vorläufig noch negativ.

eMobility Silberpfeil60 DE000LS9QCF6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +107,3 % seit 21.03.2019

-2,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 18.710,17 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 27,4 Prozent

Alle wikifolios mit Tesla im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche