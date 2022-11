Bitcoin: FTX-Pleite als Einstiegschance?

FTX-Pleite löst Kursrutsch aus

Anfang November verlor der Bitcoin innerhalb von wenigen Tagen rund 25 Prozent an Wert. Grund für den Sell Off war die Pleite der drittgrößten Krypto-Börse FTX. Alexander Prier ( GutVerdienen) erklärt: „Der Markt befürchtete eine Kettenreaktion, die es auch jederzeit noch geben kann. Die Kernschmelze wurde durch besser als erwartete Inflationszahlen und den Nasdaq Tagesgewinn von über 7 Prozent aufgehalten.“ Mit dem Crash durchbrach der Bitcoin die Marke von 20.000 US-Dollar, um die er sich zuvor seit Juni konstant gehalten hatte. Aktuell notiert die älteste Kryptowährung im Bereich von 16.500 US-Dollar.

Fortlaufende Bitcoin-Korrektur

Vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Ende November 2021 kratze der Bitcoin an der 60.000 US-Dollar Marke. Seither hat die Kryptowährung rund 70 Prozent an Wert verloren. Warum das so ist, weiß Prier: „Hauptauslöser für den Crash waren sicher die steigenden Zinsen und die restriktive Geldpolitik der FED. Wenn dem Markt Kapital entzogen wird, betrifft dies vor allem die High Risk Assets wie Bitcoin.“ Der Trend wurde laut Prier verstärkt, als immer mehr Anleger erkannten, dass die „irrwitzigen Kursziele“ nicht, bzw. nicht so schnell erreicht werden. wikifolio Trader Dirk Althaus ( techguru) ergänzt: „Viele andere Krypto-Projekte und Exchanges sind regelmäßig Opfer von Cybercrime, wenn Coins zum Beispiel im DeFi Bereich gestohlen werden, hat das auch Auswirkungen auf den Bitcoin.“

Bitcoin-Prognose

Und wie geht es nun weiter? Althaus rechnet mit einer Achterbahnfahrt: „Im Bereich Kryptowährungen scheint nichts unmöglich zu sein. Für das nächste halbe Jahr tippe ich darauf, dass der BTC-Preis sich im Bereich von 10 000 bis 30 000 US-Dollar bewegen wird.“ Prier glaubt, dass es noch einmal bergab gehen wird: „Ich glaube nicht, dass wir den Boden schon gesehen haben und erwarte noch einen finalen Sell Off in den Bereich von 12-14.000 US-Dollar. Dann könnten wir den Boden für diesen Zyklus gefunden haben. Wir hätten damit die 85 Prozent Kursverlust, wie im letzten Zyklus.“

Bitcoin: Jetzt kaufen?

Althaus hält den Bitcoin aktuell für kaufenswert. Laut dem erfahrenen wikifolio Trader spielt der Anlagehorizont jedoch eine entscheidende Rolle: „Mit langem Anlagehorizont sind das beim Bitcoin aktuell schon Kaufkurse, auch wenn ich hier niemals All-In gehen würde. Wer in Bitcoin investieren möchte und darauf spekuliert, dass der Preis in ein paar Jahren höher liegt als jetzt, sollte auf Sparpläne setzen oder einfach regelmäßig kaufen.“

Prier sieht das ähnlich: „Auf Sicht von 3-4 Jahren sollten wir uns aktuell in attraktiven Regionen befinden. Ich würde jedoch noch nicht All In gehen, sondern peu a peu Positionen aufbauen. Wem das zu stressig ist, der findet möglicherweise in meinen wikifolios gute Alternativen. Ich habe hier sehr hohe Cash Quoten aufgebaut, um die nächsten Wochen und Monate zu investieren.“

