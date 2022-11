Diese Edelmetalle haben ihre beste Saison vor sich

Drei dieser Anlagealternativen sind die Edelmetalle Gold, Silber, und Platin. Sie alle haben in Kürze ihre beste Saison vor sich!

Gold unter der saisonalen Lupe

Der folgende Chart zeigt den saisonalen Verlauf des Goldpreises. Im Unterschied zu üblichen Charts bildet er nicht den Kurs über einen bestimmten Zeitraum ab, sondern den mittleren Verlauf der Erträge über 54 Jahre in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Auf der horizontalen Achse des Charts ist die Zeit im Jahr eingetragen, auf der vertikalen Achse weist er Preisinformation auf. So lässt sich auf einen Blick der saisonale Trend erkennen.

Gold, saisonaler Verlauf, ermittelt über 54 Jahre Die anstehende saisonale Phase bei Gold ist positiv. Quelle: Seasonax

Mitte November und damit schon bald beginnt eine sehr gute saisonale Phase, die bis in die zweite Februarhälfte hineinreicht. Es ist die beste „Saison“ bei dem populären Edelmetall.

Silber unter der saisonalen Lupe

Der folgende Chart zeigt nun den saisonalen Verlauf von Silber über denselben Zeitraum:

Silber, saisonaler Verlauf, ermittelt über 54 Jahre Silber steigt saisonal sogar noch stärker als Gold.

Bei Silber beginnt der saisonale Anstieg mit Mitte Dezember später als bei Gold, er ist dafür umso ausgeprägter! Obwohl Gold und Silber stark korrelieren, gibt es somit Unterschiede im saisonalen Verlauf. Bemerkenswert: Saisonal gesehen steigt Gold auch in der übrigen Zeit, während bei Silber von Mitte Februar bis Mitte Dezember saisonal ein leichter Abwärtstrend vorliegt.

Silber erzielte somit in den Wochen von Mitte Dezember bis in die zweite Februarhälfte mehr als seinen gesamten Jahresgewinn! Es steht somit bald eine exzellente saisonale Phase an.

Platin unter der saisonalen Lupe

Kommen wir nun zum saisonalen Verlauf bei Platin. Der Chart zeigt diesen ermittelt über 36 Jahre.

Platin, saisonaler Verlauf, ermittelt über 36 Jahre Platin glänzt saisonal bis Februar.

Die Zeit von Mitte Dezember bis in die zweite Februarhälfte verläuft für Platin ähnlich positiv wie für Silber. Sie vereint sogar eine noch stärkere saisonale Kraft auf sich, denn in der übrigen Zeit fiel Platin sogar deutlich, während Silber immerhin nur leicht verlor und Gold sogar stieg.

Die Gründe für den unterschiedlichen Verlauf

Wieso haben die Edelmetalle trotz hoher Korrelation einen unterschiedlichen saisonalen Verlauf?

Gold ist ein Anlage-, Schmuck und Industriemetall. Ungefähr zwei Drittel der Goldjahresproduktion werden für die Produktion von Schmuck aufgewendet. Zu bestimmten Jahreszeiten finden Festlichkeiten statt, und dazu auch ein Goldkauf. Da ist zum einen Weihnachten gegen Jahresende, mindestens genauso wichtig sind aber die asiatischen Feste: Das chinesische Neujahrsfest im Februar und die Hochzeitssaison in Indien im Herbst. Bei all diesen Festen wird oft Gold verschenkt. Die Schmuckhändler decken sich naturgemäß bereits vor den Festzeiten ein – und heben so den Goldpreis tendenziell an.

Silber und Platin sind eher Verbrauchsmetalle

Bei Silber und Platin steht hingegen der Verbrauch als Industriemetall im Vordergrund. Hintergrund des saisonalen Verlaufes gerade bis in den Februar hinein dürfte sein, dass viele industrielle Verarbeiter ihre Kaufaufträge vermehrt zum neuen Geschäftsjahr platzieren.

Ein solches durch den Kalender gesteuertes Geschäftsgebaren ist zwar nicht rational im Sinne des besten Kaufpreises. Es ist aber nachvollziehbar, wenn wir berücksichtigen, dass in der Arbeitspraxis Jahresplanung und Bestellverfahren oft aufs Geschäftsjahr ausgerichtet und durch dieses bestimmt sind. Die Einkäufer der Edelmetalle kennen den saisonalen Preisverlauf entweder nicht oder sie richten sich nicht nach ihm, da die geschäftsinternen Vorgänge Vorrang haben.

Bei allen Unterschieden im Detail: Gold, Silber und Platin haben bald ihre beste Saison vor sich.

Edelmetall-wikifolios als Beimischung

Abgesehen von der bevorstehenden saisonalen Stärke bei Edelmetallen, kann es sich aus Diversifikationsgründen generell lohnen dem eigenen Depot das eine oder andere Edelmetall- oder Rohstoffinvestment beizumischen. Doch wie lässt sich zum Beispiel in Gold investieren? Die Antwort darauf gibt's unter folgendem Link.

Das Wichtigste zu Gold-Investments in aller Kürze: Krisensicher und inflationsgeschützt – Gold als Depot-Beimischung

Auch auf wikifolio.com arbeiten viele Top-Trader mit Gold- oder anderen Rohstoffinvestments als Beimischung. Gerade in den zurückliegenden schwierigen 12 Monaten war diese Strategie oftmals von Erfolg gekrönt. Dabei setzen die Trader auf die Aktien von Minenbetreibern oder aber auch auf ETCs (Exchange Traded Commodities). Darüber hinaus gibt es reine Rohstoff-wikifolios, die sich auf diese Assetklasse spezialisiert haben. Oder wikifolio-Trader, die nur in bestimmten Marktphasen darauf setzen. Die folgende Liste zeigt beispielhaft, was sich mit dem einen oder anderen Rohstoff-Investment „machen“ lässt (Daten per 09.11.2022).

