Wie man in Bärenmärkten investiert?

„Bären“ sind Teil normaler Markttrends. Sie sind von relativ kurzer Dauer (insbesondere im Vergleich zu Bullenmarkttrends) und können gute Anlagemöglichkeiten bieten. Sie treten auf, wenn der Markt mindestens 20 Prozent oder mehr von seinen letzten Hochs fällt.

Beim Investieren während der Baisse gibt es einige Regeln zu beachten. Bei der Auswahl der „richtigen“ Aktien sollte man sich auf die Qualität konzentrieren. Mit anderen Worten: Wählen Sie Unternehmen aus, die einen echten Wettbewerbsvorteil haben, deren Bilanzen grundsolide sind und die nicht übermäßig verschuldet sind.

Wichtig ist auch, dass Sie Ihre Positionen im Laufe der Zeit aufbauen. Niemand kann voraussagen, wann der Markt den Tiefpunkt erreichen wird!

Fokussieren Sie sich dabei auf „rezessionssichere“ Sektoren, die ich heute vorstellen werde.

Aktien, die man im Auge behalten sollte

Tatsache ist, dass die meisten Aktien während einer Rezession leiden, aber es gibt immer noch einige Sektoren, die mit größerer Wahrscheinlichkeit eine bessere Performance als der breite Markt erzielen.

In meinen früheren Seasonal Insights habe ich verschiedene Luxusaktien analysiert, die ihre Stärke in schwierigen Zeiten unter Beweis gestellt haben. Luxuskunden erholen sich aufgrund ihres finanziellen Wohlstands sehr schnell. Aber gibt es noch andere Sektoren, die wir im Auge behalten sollten?

Sogenannte „Bärenmarktaktien“ scheinen für die Anleger attraktiv zu sein und sind in defensiven Sektoren wie Basiskonsumgüter, Gebrauchsgüter und Gesundheitswesen zu finden. Das Gesundheitswesen ist definitiv ein sicherer Hafen, wenn die Märkte nach Süden drehen.

Eine der Aktien, die man in diesem Sektor in Betracht ziehen sollte, ist der Pharmakonzern AbbVie , ein sogenannter Dividendenaristokrat mit geringer Volatilität. Dieser klangvolle Ausdruck bezieht sich auf eine Gruppe hochwertiger S&P 500-Aktien, die dafür bekannt sind, dass sie seit mindestens 25 Jahren in Folge ein Dividendenwachstum aufweisen. Wenn Sie sich entschließen, in diese Aktie zu investieren, sollten Sie sich zunächst den Saisonalitäts-Chart ansehen. Er bietet Ihnen die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte für bestimmte Aktien im Verlauf des Jahres.

Saisonaler Chart der AbbVie Inc über die vergangenen neun Jahre

Saisonaler Chart Der saisonale Chart zeigt den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre an. Die horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert der Aktie (indexiert auf 100).

Aus dem obigen Chart ist klar ersichtlich, dass das Zeitfenster von Ende Oktober bis Ende Dezember in den letzten neun Jahren äußerst vorteilhaft für diesen Gesundheitswert war. In dieser Zeitspanne von 46 Handelstagen (vom 24. Oktober bis zum 30. Dezember) stiegen die Aktien im Durchschnitt um fast 14 Prozent. Darüber hinaus weist das Muster seit 2013 eine Gewinnquote von 100 Prozent auf, was wiederum bedeutet, dass AbbVie in jedem Jahr seit 2013 während des ausgewählten Zeitraums einen Gewinn erzielte.

Es gibt auch andere Aktien, die in diesem Sektor hoch im Trend liegen, wie Pfizer , Eli Lilly oder sogar Versicherungen, wie UnitedHealth , Anthem und Centene . Denken Sie daran, alle diese Werte mit Seasonax unter die Lupe zu nehmen!

Eine weitere unpopuläre Folge einer Rezession ist, dass viele Konsumenten ihre Ausgaben reduzieren. Da die Menschen aber immer noch Grundnahrungsmittel, Haushaltswaren und Hygieneartikel kaufen müssen, hält sich die Nachfrage in der Regel besser als in anderen Bereichen der Wirtschaft. Ich beziehe mich dabei auf große Lebensmittelhersteller wie Tyson Foods , Kellogg und Mondelez International . Nicht zu vergessen sind die großen Agrarunternehmen, die sich auf die in der Lebensmittelproduktion verwendeten Rohstoffe konzentrieren, wie Bunge oder Archer-Daniels Midland .

In schwierigen Zeiten neigen die Verbraucher dazu, auch nach billigeren Alternativen zu suchen, wovon wieder Discounter profitieren. Auch wenn wir während eines Abschwungs weniger einkaufen, müssen wir dennoch Grundnahrungsmittel kaufen, und werden uns öfter für einen billigeren Einkauf beim Discounter entscheiden.

Dollar Tree war während der Finanzkrise 2008 der beste Wert im S&P 500 und stieg in jenem Jahr deutlich an, während der Gesamtmarkt einbrach. Es gibt auch Hersteller von Körperpflege- und Haushaltsprodukten wie Colgate-Palmolive und Procter & Gamble . Alle diese Aktien erlitten während des Finanzcrashs 2008 entweder einen geringeren Rückgang als andere Bereiche des Aktienmarkts und die meisten von ihnen erreichten die Tiefs vor dem breiten Markt.

Trotzdem sollten Sie sich über den Zeitpunkt der Investition im Klaren sein. Jede der hier genannten Aktien hat ihre starken und schwachen Phasen im Jahresverlauf, zum Beispiel ist Kellogg nach der Sommerschwäche eine Überlegung wert.

Schwache Saisonalität von Kellogg im August und September über die letzten 10 Jahre

Planen Sie daher Ihre Investitionen mit Bedacht! Achten Sie bei der Auswahl der Aktien darauf, in welchem Sektor das Unternehmen tätig ist und wie sich ein Anstieg der Zahlungsausfälle oder ein Rückgang des Verbrauchs auf das Unternehmen auswirken könnte.

„Böse“ Aktien

Die Nachfrage nach Alkohol und Tabak gehört zu den unelastischsten von allen. Der Suchtcharakter von Nikotin bedeutet, dass Raucher auch in einer Rezession Zigaretten oder Tabak kaufen, selbst wenn sie zu billigeren Alternativen wechseln müssen; auch der Konsum von Alkohol ging während des Finanzcrashs 2008 kaum zurück.

Zu den interessanten Aktien aus diesem Sektor gehören die größten Tabakunternehmen wie British American Tobacco , Imperial Brands , Altria und Philip Morris . Jede dieser Aktien hat ihre besten Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte im Jahresverlauf. Diese Punkte lassen sich mit Hilfe von saisonalen Charts leicht ermitteln. Die Altria Group zum Beispiel ist der Hersteller von Marlboro, Parliament und Virginia Slims.

Saisonaler Chart der Altria Group über die vergangenen 10 Jahre

Aus dem obigen Chart ist klar ersichtlich, dass das Zeitfenster von Ende September bis Mitte Dezember in den letzten 10 Jahren äußerst vorteilhaft für diesen Tabakhersteller war. In dieser Zeitspanne von 56 Handelstagen (vom 30. September bis zum 18. Dezember) stiegen die Aktien im Durchschnitt um 7 Prozent. Darüber hinaus weist das Muster seit 2012 eine Gewinnquote von 80 Prozent auf, was wiederum bedeutet, dass Altria Group in 8 der letzten 10 Jahre während des ausgewählten Zeitraums Gewinne erzielte.

Wenn Sie eine Investition in diese Aktie in Erwägung ziehen, sollten Sie bedenken, dass fast der gesamte Umsatz von Altria aus den Vereinigten Staaten stammt, wo die Raucherquote in den letzten Jahren stetig zurückgegangen ist. Dies war der Hauptgrund dafür, dass alle Tabakhersteller Schritte unternommen haben, um sich von den traditionellen Zigaretten zu entfernen. So beteiligte sich Altria beispielsweise mit 35 Prozent an dem E-Zigarettenhersteller Juul Labs und mit 45 Prozent an dem kanadischen Cannabisproduzenten Cronos Group .

Alkoholaktien verzeichnen auch in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs eine gute Performance, was bedeutet, dass sie ein Portfolio diversifizieren und rezessionsresistent machen können. Die führenden Alkoholunternehmen, die dies am besten nutzen, sind Constellation Brands , Diageo , Brown Forman , Ambev und Molson Coors . All diese Unternehmen halten beliebte Marken, die ihnen Preissetzungsmacht und einen starken Cashflow verleihen, so dass sie Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten können.

Ein dritter "rezessionssicherer" Industriesektor sind Aktien aus dem Militärbereich (Verteidigung). Verteidigungsaktien unterliegen größtenteils langfristigen Verträgen mit Regierungen, die ihre langfristigen Ausgaben für die Verteidigung ihres Landes wahrscheinlich nicht aufgrund einer vorübergehenden Rezession ändern werden. Im Jahr 2022 stehen Verteidigungsaktien immer noch im Rampenlicht, da der Krieg in der Ukraine eine hohe Nachfrage nach Waffen ausgelöst hat. Vergessen Sie auch nicht alle Unternehmen, die sich mit Cybersicherheit, Luft- und Raumfahrt und Kommunikationstechnologien beschäftigen.

Einige der Aktien, die Sie in Betracht ziehen könnten, sind Lockheed Martin , General Dynamics , Textron und Leidos Holdings . Achten Sie aber erneut auf den Zeitpunkt Ihrer Investitionen. Auch jede der hier genannten Aktien hat ihre starken und schwachen Phasen im Laufe des Jahres.

Wenn Sie in Verteidigungsaktien investieren, sollten Sie Ihre Investitionen klug planen und gelegentlich einen Blick auf die Homepage des Pentagons werfen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, wenn Sie den berühmten Film "War Dogs" gesehen haben! Das Pentagon hat einen großen Appetit auf neue Ausrüstung, aber es gibt Grenzen, wie viel die Regierung kaufen kann. Die Budgetberichte auf der Pentagon-Website geben Hinweise darauf, welche milliardenschweren Programme für die Regierung Priorität haben.

Um zu entscheiden, wo und wann Sie investieren sollten, nutzen Sie den Seasonality Screener. Wenn Sie sich kostenlos bei seasonax.com anmelden, können Sie die besten Ein- und Ausstiegspunkte für mehr als 25.000 Instrumente identifizieren. Darunter Aktien, (Krypto-) Währungen, Rohstoffe und Indizes.

Und denken Sie daran: Auf jeden Bärenmarkt folgt ein Bullenmarkt.

