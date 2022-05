Wann ist der beste Zeitpunkt für „Sommeraktien“?

In einer vergangenen Ausgabe von Seasonal Insights haben wir dieses Phänomen im Detail analysiert, indem wir die Halbjahresergebnisse der elf größten Aktienmärkte nach Marktkapitalisierung ausgewertet haben. Die Studie zeigt, dass die saisonal schwache Periode in den Sommermonaten von Mai bis Oktober - auch bekannt als „Halloween-Effekt“ - tatsächlich existiert. Insbesondere zwei Länder, Frankreich (CAC40-Index) und Taiwan (TWSE-Index), verzeichneten während des Sechsmonatszeitraums ab Mai Verluste von mehr als drei Prozent.

Gibt es in diesem Zeitraum noch versteckte Perlen, die man finden könnte? Oder sollte man schlicht Aktien aller Sektoren leerverkaufen?

„Prickelnde“ Aktien

Mit dem Beginn des Sommers steigt die Nachfrage nach kühlen Erfrischungsgetränken. Und wer könnte besser für prickelnde Getränke stehen als PepsiCo? PepsiCo scheint tatsächlich eines der Unternehmen zu sein, dessen Aktienkurs mit dem wärmeren Wetter zu steigen beginnt.

Saisonaler Chart der PepsiCo über die vergangenen 10 Jahre Mehr dazu auf www.seasonax.com

Saisonaler Chart Der saisonale Chart zeigt den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre an. Die horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert der Aktie (indexiert auf 100).

Aus dem obigen Chart ist ersichtlich, dass die Monate von Ende März bis Ende Juli in den letzten 10 Jahren besonders vorteilhaft für diesen „Sprudelwert“ waren. Die Häufigkeit der positiven Erträge, die während des hervorgehobenen Zeitraums erzielt wurden, erfüllt alle Erwartungen. Dies war sogar in den letzten zwei Jahren der Fall, obwohl gesellschaftliche Begegnungen und Gruppenaktivitäten aufgrund der Covid-Pandemie eingeschränkt waren. PepsiCo hat seit 2012 in jedem einzelnen Jahr ein positives Ergebnis erzielt - siehe die Erträge in der obigen Grafik.

Heute sind mehr als 50 Prozent der Amerikaner geimpft, und die Freizeitaktivitäten im Freien nehmen allmählich zu. Treibt all dies die Nachfrage nach dieser Aktie weiter in die Höhe?

Gewinnen die „Sommeraktien“ an Momentum?

Werfen wir einen Blick auf andere Aktien, die in den Sommermonaten die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich ziehen. Wie in vielen Reports erwähnt, sind Aktien von Fluggesellschaften eine gute Wahl für den Sommer, da dies die verkehrsreichste Zeit für Flugreisen ist. Delta Air Lines steht dabei ganz oben auf der Liste. Aber spiegelt sich die höhere Nachfrage auch im Aktienkurs wider?

Durchschnittlicher monatlicher Ertrag der Delta Air Lines Inc. seit 2012 Details dazu auf www.seasonax.com

Wie die Statistik zeigt, sind die Sommermonate nicht die besten Monate für diesen Titel. Die starke saisonale Phase beginnt vielmehr ab September und erreicht ihren Höhepunkt im November. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Nachfrage nach Flügen im Sommer zwar höher ist, aber viele Menschen diese Flüge lange im Voraus buchen, weil diese dadurch billiger werden.

Interessanterweise zeigt sich bei der Betrachtung der Aktienentwicklung von Kreuzfahrtgesellschaften derselbe Trend: eine stärkere Performance in den Monaten September bis Dezember und eine schwächere in den Sommermonaten. Die Aktien von Norwegian Cruise Line Holdings entwickeln sich im Sommer schwächer, obwohl man annehmen könnte, dass die Nachfrage nach Kreuzfahrten größer ist. Auch hier könnte ein Preisvorteil für Frühbucher eine Rolle spielen.

Durchschnittlicher monatlicher Ertrag der Norwegian Cruise Line Holdings Inc. seit 2013 Details auf www.seasonax.com

Auch wenn Delta Airlines und Norwegian Cruise Line Holdings im Sommer keine starken Leistungen erbringen, werden die Analysten viele andere „Sommeraktien“ in Betracht ziehen, die in den Sommermonaten an Dynamik gewinnen. Avis Budget Group , Pool oder auch die Walt Disney Company fallen alle in diese Kategorie.

Aber ist die Entscheidung so eindeutig? Genaue Überlegungen sind der Schlüssel. Es ist wichtig zu wissen, dass jede Aktie ihre eigene, individuelle saisonale Phase hat, die auf soliden fundamentalen Faktoren beruht. Zu diesen Faktoren gehören der Zeitpunkt von Zinszahlungen, Steuer- oder Bilanzstichtagen, Gewinnmeldungen, das Wetter, die Stimmung der Anleger zu bestimmten Zeiten des Jahres, die Produktionszyklen der Unternehmen usw.

