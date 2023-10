Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Ängste vor einer weiteren Eskalation im Israel-Krieg haben zuletzt deutlich zugenommen. Das zeigte sich zum Wochenschluss auch an den Börsen. Vor allem das mögliche Eingreifen des Iran in den Konflikt bereitet Marktteilnehmern große Sorgen. Der Ölpreis ist daraufhin deutlich angesprungen. An den Aktienmärkten gibt es aber auch Profiteure der geopolitischen Entwicklungen. Vor allem die Papiere von Rüstungsunternehmen konnten deutlich zulegen. So stiegen zum Beispiel Hensoldt und Rheinmetall in der abgelaufenen Woche jeweils um ca. 15 Prozent. Die amerikanische Lockheed Martin verbuchte in einem schwachen Gesamtmarkt ebenfalls zweistellige Zuwächse.

Fear of Missing Out bei Rüstungsaktien

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Rheinmetall 14,51 % Deutsche Aktien Top50 2 Lockheed Martin 10,77 % Qualität durch Aktienanalyse 3 Dassault Aviation 7,66 % Stock Pick Weapons und Defense 4 Hensoldt 15,59 % Nachhaltige Dividendenstars 5 DATAGROUP 6,84% Zukunftswerte 2050

Während die zuletzt stark gehypten „Nachhaltigkeits-Indizes“ davon nicht profitieren können, freut sich wikifolio-Trader Alexander Albicker ( MrTecDAX ) seit mehreren Tagen schon über die gute Performance seines wikifolios Dirty Money . Das beinhaltet nämlich nur Aktien von Unternehmen, welche in den verschiedenen ESG / SRI Ratings schwach abschneiden und denen deshalb der Einzug in diese neuen Trend-Indizes verwehrt bleibt. Schon zu Beginn der abgelaufenen Woche hatte er nüchtern konstatiert, dass der vorherige Sonntag ein schlechter Tag für die Welt war, aber ein guter Tag für sein wikifolio. „Nach den Ereignissen in Israel lagen sowohl Ölfirmen als auch Waffenhersteller deutlich im grünen Bereich“, kommentierte der Trader die Entwicklungen, die sich in den Tagen danach dann noch weiter fortgesetzt haben.

Dirty Money MrTecDAX DE000LS9UF87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +20,9 % seit 01.02.2022 EUR 10.880,82 Investiertes Kapital +18,9 % Performance (1 J) 16,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +12,2 % Prozent

