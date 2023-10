Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Bei der längst zum heiß begehrten Objekt von Börsenzockern gewordenen Aktie von Tupperware Brands setzen sich die wilden Kursschwankungen weiter fort. Ende Juli war der Titel des in finanziellen Nöten steckenden Unternehmens plötzlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Damals stieg der Kurs innerhalb weniger Tage von 0,60 Euro auf fast sechs Euro. Lange hielt der Höhenflug aber nicht an. Heute vor einer Woche kostetet die Aktie nur noch 1,15 Euro. Dann wurde die Meme-Aktie des amerikanischen Küchen- und Haushaltsgeräteherstellers aber erneut wachgeküsst. Wahrscheinlich haben auch gezielt gestreute Meldungen in speziellen Aktienforen dafür gesorgt, dass der Kurs in der Vorwoche zweitweise bis auf über 2,70 Euro gestiegen ist. Diese Rallye dürften einige der bis dahin investierten wikifolio-Trader für Gewinnmitnahmen oder auch Verlustbegrenzungen genutzt haben, wie das Trading-Sentiment der vergangenen sieben Tage bei Tupperware Brands vermuten lässt:

Taking Profit bei Tupperware Brands

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Gold Fields 25,65 % Ausis Gold & Silber Minen 2 Biofrontera 5,75 % Fundamental Investieren 3 Plug Power 11,32 % Verkehrswende 4 Tupperware Brands 81,67 % Sustainable Future Leaders 5 Pan American Silver Corp. 7,26 % Silberminen XXL

Bei der längst zum heiß begehrten Objekt von Börsenzockern gewordenen Aktie von Tupperware Brands setzen sich die wilden Kursschwankungen weiter fort. Ende Juli war der Titel des in finanziellen Nöten steckenden Unternehmens plötzlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Damals stieg der Kurs innerhalb weniger Tage von 0,60 Euro auf fast sechs Euro. Lange hielt der Höhenflug aber nicht an. Heute vor einer Woche kostetet die Aktie nur noch 1,15 Euro. Dann wurde die Meme-Aktie des amerikanischen Küchen- und Haushaltsgeräteherstellers aber erneut wachgeküsst. Wahrscheinlich haben auch gezielt gestreute Meldungen in speziellen Aktienforen dafür gesorgt, dass der Kurs in der Vorwoche zweitweise bis auf über 2,70 Euro gestiegen ist. Diese Rallye dürften einige der bis dahin investierten wikifolio-Trader für Gewinnmitnahmen oder auch Verlustbegrenzungen genutzt haben, wie das Trading-Sentiment der vergangenen sieben Tage bei Tupperware Brands vermuten lässt:

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights