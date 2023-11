Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Bei den Quartalszahlen der großen Technologie-Unternehmen ist auffällig, dass vor allem Aussagen zu den Geschäftsbereichen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) den Kursverlauf bestimmten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD). Der Chiphersteller hatte am Dienstag zwar überraschend gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, beim Ausblick zunächst aber enttäuscht. Dass der Aktienkurs nach leichten Abschlägen im nachbörslichen US-Handel dann innerhalb von drei Tagen um 14 Prozent zulegen konnte, führen Marktbeobachter auf ermutigende Aussagen des Vorstands zum zukünftigen KI-Geschäft des Unternehmens zurück.

Taking Profit bei Süss Microtec

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Süss Micro 13,09% Börse Online Nebenwerte 2 HIVE Digital Technologies 11,79% High Growth Stocks 3 Zalando 6,14% Online Retail 4 Robinhood Markets (A) 7,35% In Crypto WeTrust 5 Hut 8 Mining 10,05% Ausgewogen sorgenfrei leben

Die im SDAX gelistete Aktie von Süss Microtec hat in der vergangenen Woche ein für viele doch etwas überraschendes Comeback gefeiert. Unter dem Strich ging es hier um 13,1 Prozent nach oben. In der Vorwoche hatte der Titel noch deutlich unter Druck gestanden, nachdem der Halbleiterkonzern seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 zum wiederholten Male senken musste. Vor allem die von 9 bis 11 Prozent auf nur noch 4 bis 8 Prozent reduzierte Zielspanne bei der EBIT-Marge sorgte für große Ernüchterung an den Märkten. Nach Aussagen des Vorstands konnten im dritten Quartal fertige Anlagen im Wert von rund 23,5 Millionen Euro nicht ausgeliefert und daher auch die entsprechenden Umsätze nicht realisiert werden.

Als Grund dafür nannte das Unternehmen einen seit August 2023 von Seiten der deutschen Zoll- und Ausfuhrkontrollbehörden deutlich erhöhten Dokumentations- und Prüfungsaufwand für Auslieferungen nach China. Die Kurserholung in den vergangenen Tagen könnte auch hier wieder mit KI zu tun haben. So berichtete Süss Microtec von verstärkten Bestellungen für temporäre Bonder im Zusammenhang mit Anwendungen für die Künstliche Intelligenz. Die Akteure bei wikifolio.com überzeugte das aber wohl nicht. Die große Mehrheit der bei dieser Aktie zuletzt aktiven Trader nutzte den jüngsten Aufschwung zum Ausstieg, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Süss Microtec belegt:

Trading-Sentiment:

