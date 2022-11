In Crypto WeTrust

Crypto Only -> Hier werden nur Unternehmen aus dem Bereich Crypto gekauft, diese werden auch nicht verändert und bleiben im Bestand. Nach und nach soll so ein riesen großes Crypto-Performance-Zertifikat entstehen welches in der Zukunft mit weiteren Unternehmen bestückt wird. Den Wandel der Zeit mit Diversifikation gehen ! Wir beginnen mit den bereits verfügbaren Unternehmen aus dem Bereich Crypto und wachsen mit dem Zukunftsthema mit. In Zukunft erwarte ich einen komplette Akzeptanz des Thema Crypto und damit verbunden den Einstieg weiterer Unternehmen in dieser Branche. Ich werde von Zeit zu Zeit weitere Unternehmen hinzufügen, jedoch zu keiner Zeit bestehende Unternehmen verkaufen. -> Wir bauen hier ein "Add-Only" Zertifikat und wachsen mit jedem neuen Unternehmen in der Cryptobranche