Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Ein Traum für alle Aktionäre ist seit vielen Jahren die Aktie von Eli Lilly and Company. Der Kurs des amerikanischen Pharmakonzerns hat sich in den vergangenen vier Jahren bei sehr überschaubaren Schwankungen mehr als verfünffacht. In diesem Jahr gelang seit Anfang März eine Performance von 100 Prozent. Die abgelaufene Woche schloss die Aktie erneut mit einem Plus von über fünf Prozent ab. Beflügelt wurde der Kurs dabei durch die Zulassung eines neuen Medikaments durch die Arzneimittelbehörde FDA. Dabei geht es um das Medikament Zepbound für Menschen mit Adipositas oder Übergewicht in Kombination mit zum Beispiel Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes.

Fear of Missing Out bei Eli Lilly

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Eli Lilly 5,48% Top Champions Trend TL200 2 Apple 5,88% Qualitätsaktien: Welt 3 Datadog 27,12% Cloud Stars International 4 Uber Technologies 7,99% EAST Four Chances 5 Drägerwerk (VZ) 5,41% Deutsche Aktien transparent

Ein Traum für alle Aktionäre ist seit vielen Jahren die Aktie von Eli Lilly and Company . Der Kurs des amerikanischen Pharmakonzerns hat sich in den vergangenen vier Jahren bei sehr überschaubaren Schwankungen mehr als verfünffacht. In diesem Jahr gelang seit Anfang März eine Performance von 100 Prozent. Die abgelaufene Woche schloss die Aktie erneut mit einem Plus von über fünf Prozent ab. Beflügelt wurde der Kurs dabei durch die Zulassung eines neuen Medikaments durch die Arzneimittelbehörde FDA. Dabei geht es um das Medikament Zepbound für Menschen mit Adipositas oder Übergewicht in Kombination mit zum Beispiel Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes.

In Zeiten, wo die so genannten Abnehmspritzen einen wahren Boom erleben, sorgt das natürlich für weitere Fantasie bei Eli Lilly. Freuen durften sich die Aktionäre zudem über die Ankündigung, dass das Unternehmen am 8. Dezember eine Quartalsdividende in Höhe von 1,13 US-Dollar je Aktie ausschütten wird. Die Analysten indes sehen im Konsens nach dem imposanten Höhenflug nur noch wenig Potenzial, wie die Zusammenfassung auf aktien.guide zeigt. Bei einem durchschnittlichen Kursziel von gut 626 US-Dollar ist die Spanne der von 430 bis 722 Dollar reichenden Schätzungen allerdings recht groß.

Wie geht es weiter mit der Aktie von Eli Lilly? Stimme hier ab:

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights