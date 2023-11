Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Eine extrem rasante Achterbahnfahrt hat die (noch) im MDAX gelistete Aktie von Telefonica Deutschland in den vergangenen Wochen hinter sich gebracht. Anfang August war der Kurs zunächst heftigst eingebrochen, nachdem der Konkurrent 1&1 mit Vodafone einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen hatte. Bis Ende Oktober bröckelte der Kurs dann weiter ab und fiel im Tief bis auf 1,55 Euro. Damit hatte sich die Aktie innerhalb eines halben Jahres mehr als halbiert. In die zuletzt angelaufene Erholung hinein hat die Muttergesellschaft vergangene Woche dann ein Übernahmeangebot auf den Tisch gelegt und damit die Trendwende beim Kurs der Aktie eingeleitet.

Taking Profit bei Telefonica Deutschland

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Telefonica Deutschland 39,51% ForMyKids 2 Verbio 6,76% Portodorado 3 BioNTech (ADR) 5,43% Succestecbrands 4 Marvell Technology 6,62% Intelligent Matrix Trend 5 Yatra.com 7,09% Digitale Revolution

