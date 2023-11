Buying The Dip: Käufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie von Hochtief ist in der abgelaufenen Woche auf den höchsten Stand seit Februar 2020 geklettert. Die massiven Verluste im Zuge des „Corona-Crashs“ (damals verlor der MDAX-Titel in wenigen Wochen 60 Prozent an Wert) sind damit komplett wettgemacht worden. Allein in diesem Kalenderjahr hat sich der Kurs nahezu verdoppelt. Auf Wochensicht ging es um gut acht Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte sich zuletzt sehr zuversichtlich für die kommenden Jahre gezeigt, weil man sich in strukturellen Wachstumssegmenten wie Hightech, Energiewende und digitale Infrastruktur gut aufgestellt sieht.

Buying the Dip bei HelloFresh

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 HelloFresh -19,35% Deutsche Aktien Top50 2 First Quantum Minerals -7,46% nirvana absolute return 3 Cisco -11,21% TQX USA (+GOLD) 4 Northern Data -6,23% Aktienanalyse nach Levermann 5 IVU Traffic Technologies -7,38% Wachstum und Dividendenwerte

Beim Berliner Kochboxen-Versender HelloFresh hagelte es in den vergangenen Tagen Abstufungen durch die Analystengemeinde. Heute Morgen hat mit Goldman Sachs die nächste Bank ihr Kursziel um gut 14 Prozent gesenkt. Auslöser dieser Kaskade war die am Mittwochabend veröffentlichte Prognose des Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr. Nachdem der Vorstand seine Ziele vor drei Wochen noch bestätigt hatte, folgte nun völlig überraschend eine saftige Warnung. Beim bereinigten operativen Gewinn rechnet HelloFresh 2023 jetzt nur noch mit einem Wert zwischen 430 und 470 Millionen Euro, nachdem hier bislang 470 bis 540 Millionen erwartet wurden. Die Zielspanne beim währungsbereinigten Umsatz wurde von 2 bis 8 Prozent auf nur noch 2 bis 5 Prozent gekürzt.

Wie schon bei der ersten Anpassung der Pläne im Sommer musste auch diesmal wieder das US-Geschäft als Begründung herhalten. So habe es in den Fertigungsstätten in Arizona bzw. Illinois vorübergehend Engpässe bei der Wasserversorgung und dem Personal bzw. Kapazitätsengpässe durch länger als erwartet andauernde Wartungsarbeiten gegeben. Die im MDAX notierte Aktie brach daraufhin um rund 20 Prozent ein und fiel damit auf das Niveau des im März markierten Jahrestiefs. Von dem ausgehend hatte sich der Kurs damals mehr als verdoppelt. Auf ein ähnliches Szenario setzen womöglich auch die wikifolio Trader, die den Kurseinbruch mehrheitlich zum Einstieg bei der Aktie genutzt haben. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei HelloFresh:

