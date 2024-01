Investors Challenge #IC19: Die Stunde der Sieger

Im Rahmen der Abschlussgala in der Wiener Event-Location Nordlicht wurden vor rund 200 Gästen die Preise an die Sieger der drei Risikoklassen und an die Gewinnerin des Publikums-Votings überreicht. Der Hauptpreis, das von der Hypo Tirol Bank gesponserte Mercedes-Benz CLS 450 Coupé im Wert von 120.000 Euro, ging an den erst 20-jährigen Studenten Tobias Schober, der als Trader TIPValue mit dem Portfolio The Investment Partners eine Performance von +26,8 Prozent erreicht hat und damit der große Sieger der Investors Challenge #IC19 ist.

Die Partner, vertreten durch Johannes Haid, Vorstandsmitglied der Hypo Tirol Bank, Manfred Nosek, Leiter bankdirekt.at, Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com sowie Andreas Weber, Chefredakteur trend und zahlreiche weitere Repräsentanten ihrer Häuser, überreichten die Preise an die anwesenden Gewinner gemeinsam mit Jürgen Moser, Vertriebsleiter Mercedes-Benz Österreich sowie Marketing-Managerin Bettina Benya und Verkaufsleiter Wolfgang Suppaner von der Uhren-Vertriebsgesellschaft A. Weiner (Mühle Glashütte, Seiko).

Sieger mit Drive

"Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so aufgeregt und kann es immer noch nicht fassen, dass ich wirklich gewonnen habe", freute sich der mit seinen Eltern, seinem Großvater und seinen Brüdern aus Altenmarkt im Pongau zur Preisverleihung angereiste Tobias Schober, beim Sieger-Interview. Einen Führerschein habe er und das Auto - ein Traum in "Selenitgrau Magno", wie Mercedes-Benz Österreich Vertriebsleiter Jürgen Moser meint - sei einfach nur "ein Wahnsinn".

Was er mit dem Auto machen werde, das wisse er noch nicht genau: Einerseits wäre es "unglaublich schön", andererseits wäre es für ihn als Student auch "sau-viel Geld", wenn er es verkaufen könne. Außerdem seien die geschätzten 10.000 Euro, die für das Auto alleine als jährliche Versicherungskosten anfallen, mehr Geld als er aktuell für seine Wohnung in Salzburg zahlt, wo er Recht und Wirtschaft studiert. Johannes Haid, Vorstandsmitglied der Hypo Tirol Bank, hatte bei der Übergabe des deutlich über 300 PS starken Luxuswagens daher auch gleich einen Rat parat: "Beim Fahren kein Risiko eingehen."

Mit Risiko kennt sich der schlagfertige, junge Pongauer allerdings aus. Das hat er im Rahmen der Investors Challenge #IC19 eindrucksvoll unter Beweis gestellt und trotz seines jungen Alters schon viele Jahre lang auch am Börseparkett gezeigt.

Mit nur acht Jahren hat er begonnen, sich für Aktien zu interessieren und Wertpapiere zu kaufen. Nach ersten Investments in Coca-Cola kaufte er Aktien von Microsoft, Birkshire Hathaway, Apple und IBM. Dabei orientierte er sich an der Value-Strategie von Warren Buffett und begann einen Familien-Fonds zu betreuen. "Aus dem haben wir in den letzten zwölf Jahren keine einzige Aktie verkauft und in den letzten fünf Jahren hatten wir laufend Renditen von über 15 Prozent - trotz IBM, das sich nicht ganz so toll entwickelt hat", sagt der junge Beinahe-Börsenprofi.

Die Top-Trader der Investors Challenge haben sich in allen drei Risiko-Klassen bis zum letzten Tag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Genauso spannend wie das Foto-Finish ist auch die Vielfalt der Challenge-wikifolios: Sind doch von Blue Chips über Turnaround-Strategien und nachhaltig ausgerichteten wikifolios sehr unterschiedliche Handelsansätze vertreten. Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com

Familiengeschäfte

"Der Tobi ist ein Wahnsinn. Er hat sich immer nur für Aktien interessiert. Während andere Computer oder Fußball gespielt haben hat er sich die ganz Zeit mit Charts und Tabellen beschäftigt", sagt sein Bruder Jakob, der als Trader WEINVEST ebenfalls an der Investors Challenge #IC19 teilgenommen hat und dabei in der Risikoklasse 2 den Hauptpreis - eine Armbanduhr von Mühle Glashütte im Wert von 2.700 Euro - gewinnen konnte. Dem war ein hartes Duell mit dem Zweitplatzierten in der Kategorie, dem Trader Bluestone vorangegangen. Am Ende hatte Jakob Schober die Nase mit einer um 0,9 Prozent besseren Performance vorne.

Bei der Investors Challenge sind die Schober-Brüder, zwei von fünf Geschwistern, jeweils mit eigenen wikifolios angetreten. In Zukunft wollen sie nun gemeinsam Geschäfte machen. Tobias und Jakob Schober haben vor Kurzem ihre Prüfungen als Vermögensverwalter abgelegt und wollen im Jänner eine GmbH gründen, über die sie ihre Börsen-Kenntnisse auch Freunden und Bekannten anbieten wollen. "Wir wurden in der Vergangenheit auch immer gefragt, ob wir das nicht tun könnten, aber die Regeln sind da sehr streng", erklären die Brüder, die Gesetze und Regeln genau einhalten möchten.

Die Regeln genau einzuhalten und trotzdem eine gute Performance zu erzielen - das war für Tobias Schober auch die größte Herausforderung bei der Investors Challenge #IC19: "Ich habe schon bei einigen Börsespielen mitgemacht, aber das war bisher mit Abstand das anspruchsvollste und interessanteste. Man musste genau überlegen, was man tut und am Ende ist es auf jedes Prozent angekommen." Die bei wikifolio.com standardmäßige Transparenz war eine weitere Herausforderung, mit der der Sieger erst umzugehen lernen musste: "Bei Börsespielen weiß man sonst nie, was die anderen Mitspieler machen. Das war bei der Investors Challenge anders. Man musste daher umso besser überlegen, was man macht und in welche Werte man investiert."

Gala für die Sieger-Familie

Zwei Brüder als Gewinner der beiden wertvollsten Preise - die Investors Challenge #IC19 wurde zur "Schober-Challenge", wie der Kabarettist Jürgen Vogl feststellte, der die Gäste der Abschlussgala als "Financing Star" mit einem kurzen Auszug aus seinem Econo-Kabarett-Programmen zum Lachen brachte. Doch am Ende freuten sich alle Gäste mit den beiden sympathischen Gewinnern. Auch Mercedes-Benz Vertriebschef Moser, der erklärte: "Ich freue mich, dass das Auto an einen so jungen Gewinner geht. Ich hatte das sogar gehofft, denn genau das ist auch die Zielgruppe, die wir mit unserer Marke vermehrt erreichen wollen."

Die weiteren Preise des Abends gingen an die Trader Siegfried Steiner (Gewinner der Risikoklasse 3 mit dem wikifolio SSteiner und einer Performance von 53,2 Prozent) und an Elisabeth Thaler, die unter dem Tradernamen LisiImGlueck und mit dem KISS Challenge Wikifolio an der Investors Challenge teilgenommen hat und mit dem Publikumspreis - Thermen-Aufenthalte in Bad Blumau - ausgezeichnet wurde. Beide Trader erhalten obendrein eine Armbanduhr von About Vintage.

Elisabeth Thaler, Gewinnerin des Voting-Bewerbs, zieht Bilanz: "Die Investor Challenge 2019 war auf jeden Fall interessant und spannend. Es hat viel Spaß gemacht und war lehrreich und informativ hier teilzunehmen und die Möglichkeiten von wikifolio.com im Rahmen eines Wettbewerbs kennenzulernen und auszuprobieren."

Abgerundet wurde der Gala-Abend noch durch einen Vortrag über das Leben eines Start-up-Investors vom aus der Puls 4 Start-up-Show "2 Minuten, 2 Millionen" bekannten Business Angel Michael Altrichter. "Für mich gibt es zwei Methoden von Investments, eine brutale Methode - in Start-ups zu investieren - und eine normale Methode - in Aktien zu investieren", sagt Altrichter, der nach dem Verkauf der von ihm gegründeten Unternehmen "Paysafecard" und "Payolution" hauptsächlich und mit großem Engagement in Start-ups investiert.

Aktuell ist der nimmermüde Investor an 37 Start-ups beteiligt, darunter auch an dem Investors Challenge Partnerunternehmen wikifolio.com und der Gruppenreisen-Plattform Tourradar, die beide zu Österreichs besten Start-ups zählen.