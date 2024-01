Des einen Leid ist des anderen Freud

An der Börse hatten viele Marktteilnehmer das Übel wohl längst kommen sehen. Die Aktie von Thomas Cook war jedenfalls schon vorher abgestürzt. Auf Jahressicht betrug der Verlust zuletzt bereits 95 Prozent. Doch an der Börse gibt es neben Verlierern ja fast immer auch Gewinner. Und so wird als potenzieller Profiteur der aktuellen Entwicklung momentan vor allem der Konkurrent TUI gehandelt. Nachlassender Wettbewerb sowie die Chance auf Preisanhebungen werden als Argument angeführt.