Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Als „übliche Verdächtige“ unter den heißesten Aktien fanden sich auch in der letzten Handelswoche wieder die Papiere von Luftfahrtkonzernen, Pharmaunternehmen sowie Streaminganbietern und anderen „Online“-Unternehmen. Die wikifolio-Trader spekulieren hier einerseits auf einen übermäßigen Abverkauf der Corona-Verlierer und setzen andererseits auf die Gewinner der Krise. Zwei dieser Gewinner sind neu unter den Top 10. Mit beiden ließ sich in den vergangenen Wochen viel Geld verdienen.

Bei Amazon als neu unter den Top 10 zu sprechen, muss eigentlich als Verleugnung gewertet werden. So war die Aktie zwar im letzten Ranking nicht zu finden, seit Beginn der Corona-Krise ist das Papier des Online-Versandhandels jedoch beliebt wie kaum ein zweites. Als Fan outete sich unter anderem wikifolio Top-Trader Christian Thiel: „Die Aktie notiert wieder auf Allzeithoch – mitten in der Krise. Amazon wird in den USA mehr als 150.000 neue Beschäftigte einstellen. Das gab das Unternehmen in den vergangenen Wochen bekannt. Amazon erwartet einen Umsatzschub – schauen wir mal, wie groß er am Ende ausfällt. 20 Prozent mehr wäre gut. 25 Prozent mehr Umsatz wäre besser. So kommt Amazon den von mir prognostizierten 50 Milliarden Free Cash Flow wieder ein gutes Stück näher.“