Kurseinbruch bei Top-Aktie 2023 – Einstiegschance?

In den vergangenen knapp fünf Jahren stieg der Aktienkurs des US-Titels von unter 10 US-Dollar in der Spitze bis auf über 350 Dollar. Trotz des nun erfolgten Rücksetzers bis auf zweitweise gut 248 Dollar ist die Performance unter dem Strich deshalb immer noch sehr beeindruckend. Im laufenden Jahr etwa hat sich der Kurs selbst jetzt noch mehr als verdreifacht. Damit ist Super Micro bislang einer der absoluten Highflyer des Jahres 2023.

Zu hohe Erwartungshaltung wird bestraft

Der Kursrückgang erfolgte im Anschluss an die vergangene Woche präsentierten Q4-Zahlen, die bei einem Umsatzplus von 32 Prozent und einem Gewinnanstieg von 34 Prozent besser ausfielen als der Analystenkonsens dies vorher erwartet hatte. Beim Ausblick auf das im Juni endende Geschäftsjahr 2023/24 liegt die durchschnittliche Schätzung aber „nur“ leicht unter der Mitte des vom Unternehmen jetzt definierten Umsatz-Korridors. Dass der Server-Spezialist hier nicht auch wieder alle Erwartungen pulverisiert hat, sorgte bei dem einen oder anderen verwöhnten Anleger wohl für Enttäuschung.

Bei den Tradern auf wikifolio.com sah das etwas anders aus. Mit 321 Trades und 173 Käufen (54 Prozent) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten und auch gekauften Aktien auf der Plattform. Die Analysten sehen ebenfalls noch Potenzial nach oben. Laut aktien.guide liegt das durchschnittliche Kursziel jetzt wieder fast 40 Prozent über dem Aktienkurs.

Durch Nachkäufe zur Nummer eins aufgestiegen

In dem Anfang 2021 eröffneten wikifolio MullhollandDrive ist die Aktie mit einem Depotanteil von 19 Prozent aktuell die Nummer eins vor Koninklijke Bam Groep (18 Prozent) und Crocs (14 Prozent). Was neben dem Kursplus von 81 Prozent ggü. dem Einstandskurs auch daran liegt, dass die verantwortliche Traderin Katja Großjohann ( Katja1 ) bei dem Schwergewicht in den vergangenen Tagen noch mal nachgekauft hat. Ihrer Ansicht nach lagen die Q4 Zahlen und der Ausblick auf 2024 deutlich über den Erwartungen. „Der Markt spielt nachbörslich ‚sell on good news‘. Ich stocke auf“, postete sie am Dienstag der vergangenen Woche.

Für das Portfolio sucht sie nach Werten, bei denen ihr das Unternehmen fundamental gefällt, sie der Chart anspricht und/oder die Nachrichtenlage gut ist. Die mit diesem Ansatz erzielte Performance von 221 Prozent oder 57 Prozent p.a. ist bemerkenswert, wenngleich der Großteil dieses Wertzuwachses in den ersten Wochen nach dem Start generiert wurde und der Kurs seitdem mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist. Seit Jahresbeginn gelang allerdings ein Plus von 10 Prozent. Der maximale Verlust liegt bislang bei überschaubaren 24 Prozent.

MullhollandDrive Katja1 DE000LS9SMZ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +213,6 % seit 18.01.2021 EUR 1.254,27 Investiertes Kapital -4,7 % Performance (1 J) 30,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +57,1 %

Schneller Trade mit kleinem Gewinn abgeschlossen

Christian Scheid ( Scheid ) hat den Rückschlag nach den Zahlen bei Super Micro Computer ebenfalls als Kaufchance interpretiert, diese aber „nur“ für einen schnellen Trade genutzt. Die mittwochs nach US-Börsenstart in sein vor knapp zehn Jahren aufgebautes wikifolio Special Situations long/short gekauften Stücke wurden nur einen Tag später schon wieder verkauft. Begründung und Fazit des Traders: „Nach der scharfen Korrektur von rund 30 Prozent gegenüber dem Top innerhalb weniger Tage habe ich bei Super Micro auf eine Gegenbewegung gesetzt. Der Trade ist aufgegangen, wenngleich dabei nur etwas mehr als 3 Prozent Gewinn herausgesprungen sind.“

Bei dem Musterdepot selbst summieren sich die Zuwächse mittlerweile schon auf 580 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von fast 22 Prozent. Obwohl sich die Performance mit plus 3 Prozent im Kalenderjahr 2023 noch in Grenzen hält, bewegt sich das wikifolio nur knapp unter dem bisherigen Allzeithoch.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +579,3 % seit 09.11.2013 EUR 2.388.199,09 Investiertes Kapital +4,0 % Performance (1 J) 11,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 21,7 Prozent

