Wilde Kursschwankungen bei Bitcoin & Co.

Trotzdem ist der Trend bei den Kryptos mittelfristig klar aufwärts gerichtet. Was sich auch in der zuletzt meist sehr starken Performance diverser wikifolios widerspiegelt, die zuvor aber auch heftige Einbußen zu verzeichnet hatten und sich insgesamt vor allem durch eine sehr hohe Volatilität auszeichnen. Wer die Assetklasse eher als kleine Beimischung geeignet sieht, wird bei einigen Top-Tradern fündig, die in ihren Musterdepots mit einzelnen Aktien oder anderen Wertpapieren auf den Krypto-Trend setzen.

In dem von Thomas Brugger ( TomB ) seit über elf Jahren erfolgreich betreuten wikifolio Smart Value findet sich die Aktie der Bitcoin Group wieder. Die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Kryptowährungen und Blockchain-Technologien beschert dem Trader bereits einen Buchgewinn von fast 70 Prozent.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.