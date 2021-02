Welche Werte kann ich über wikifolio.com handeln und wie sind die Handelszeiten?

Auf zwei ebenfalls oft gestellte Fragen über wikifolio.com möchten wir heute ausführlich antworten.

Da ist zuerst die Frage nach den handelbaren Werten bei wikifolio.com. Es ist wichtig zu wissen, welche Wertpapiere Trader in der wikifolio-Welt handeln können, um die Möglichkeiten, die wikiflio.com bietet, auch zu nutzen.

Möchte zum Beispiel ein Trader von einem Anstieg des Dax profitieren und sucht sich deshalb eine positiv korrelierte Aktie aus dem Dax mit einem Beta nahe 1 heraus, dann hat er a) einen relativ hohen Aufwand betrieben und b) keine optimale Position, um den Dax abzubilden. Für ihn wäre es also hilfreich zu wissen, dass er über wikifolio.com selbstverständlich auch ETFs kaufen kann, die den Dax abbilden oder dass sogar gehebelte ETFs auf den Dax handelbar sind, falls er beispielsweise weniger Kapital investieren möchte oder dass er mit Short Dax ETFs auch sein wikifolio gegen fallende Kurse absichern kann. Man sieht also relativ schnell den Vorteil, das Anlageuniversum zu kennen.

Aktuell sind folgende Wertpapiere bei wikifolio.com handelbar:

Aktien

ETFs

Fonds









Aktien Deutschland

(DAX, MDAX, SDAX, TECDAX und weitere Segmente; aktuell ca. 600)

Aktien-ETFs Regionen

(Deutschland, Europa, Nordamerika, Asien, Emerging Markets und Weltweit; aktuell ca. 400)

Aktienfonds

(Deutschland, Europa, Nordamerika, Asien, Emerging Markets und Weltweit; aktuell ca. 160)









Aktien Europa(EuroStoxx50, Auswahl aus europäischen Indizes und weitere Segmente; aktuell ca. 400)

Aktien ETFs Branchen

(Auto, Alt. Energien, Banken, Energie, Healthcare, Telekommunikation und weitere; aktuell ca. 180)

Immobilienfonds

(Deutschland, Europa, Nordamerika und weitere; aktuell ca. 20)









Aktien Nordamerkika

(Dow Jones, Auswahl aus S&P500, Nasdaq 100 und weiteren Segmenten; aktuell ca. 400)

Renten- und Geldmarkt-ETFs

(Bund Future, Geldmarkt, High Yield, Staatsanleihen, Unternehmen und weitere; aktuell ca. 200)

Rentenfonds

(Geldmarkt, High Yield, Staatsanleihen, Unternehmenn, Genussscheine und weitere; aktuell ca. 20)









Aktien Asien

(Auswahl aus Nikkei, Hang Seng, Kospi und weiteren Indizes; aktuell ca. 200)

Rohstoff-ETFs und -ETCs

(Brent Oil, Crude Oil, Gold, Silber und weitere; aktuell ca. 220)









Insgesamt ca. 1.600 Aktien

Insgesamt ca. 1.000 ETFs

Insgesamt ca. 200 Fonds

Selbstverständlich überprüfen wir bei Lang & Schwarz das Anlageuniversum regelmäßig und sind darin bemüht, dieses auszubauen.

Sollten Sie einen Wert handeln wollen, der bisher noch nicht bei wikifolio.com handelbar ist, schreiben Sie bitte eine E-Mail an service@wikifolio.com. Wir prüfen dann die Liquidität dieses Wertpapiers und sind bestrebt, so viele Wertpapiere bei wikifolio.com zum Handel anzubieten, wie möglich.

Die Frage, die sich neben dem Anlageuniversum stellt, ist die nach den Handelszeiten. Wie lange kann man die Wertpapiere denn nun bei wikifolio.com handeln? Die Handelszeiten der Trader auf wikifolio.com sind exakt die selben Handelszeiten des Lang & Schwarz Tradecenters. Montag-Freitag von 07:30 Uhr bis 23:00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr und Sonntag von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Als Anleger können Sie Ihre wikifolio-Indexzertifikate ebenfalls zu diesen Zeiten mit Lang & Schwarz handeln, vorausgesetzt Ihre Depotbank unterstützt diese Handelszeiten.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.