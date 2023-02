Einladung zur Messe: Invest 2023

Es ist endlich soweit! Am 17. und 18. März findet die Invest in Stuttgart statt. Die Invest - Leitmesse und Kongress für Finanzen und Geldanlage - ist die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Anlagethemen. Hier treffen Aussteller*innen auf private Anlegende, Bankberatende, Vermögensverwaltende, Makler*innen und Dienstleister*innen aus der Finanzwelt.

Auch wir freuen uns auf dieser Messe vertreten zu sein und unseren bekannten „Traders Corner“, in dem Top-Trader Rede und Antwort stehen, anbieten zu können. Zögere also nicht, dein kostenloses Ticket mit dem Aktionscode WIKIFOLIO23 über den darunter stehenden Link zu ergattern. Nachfolgend findest du auch eine Anleitung zum Einlösen des Aktionscodes.

