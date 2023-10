Meta Platforms: Top-Performer mit 150 Prozent Kursplus in 2023

Metaverse soll unser Leben radikal verändern

Haupttreiber für die guten Zahlen waren vor allem die im Jahresvergleich um 24 Prozent gestiegenen Werbeeinnahmen sowie die – auch durch Personalkürzungen – reduzierten Ausgaben. Wie der Vorstand ankündigte, sollen die Gesamtkosten in 2023 bei 87 Milliarden bis 89 Milliarden Dollar liegen, nachdem man zuvor mit 88 Milliarden bis 91 Milliarden Dollar kalkuliert hatte. Dafür will Meta im kommenden Jahr viel Geld in den Bereich der Künstlichen Intelligenz investieren. Zudem sollen sich die Verluste der Sparte Reality Labs 2023 nochmals ausweiten. In diesem Segment werden unter anderem die vermeintlich zukunftsträchtigen Virtual-Reality-Projekte des Metaverse geführt. Im abgelaufenen Quartal generierte das Unternehmen hier einen Betriebsverlust von 3,7 Milliarden Dollar, wodurch sich das Minus nach neun Monaten auf 11,5 Milliarden Dollar summiert. Warum Zuckerberg das bewusst in Kauf nimmt, verdeutlichen seine Aussagen auf dem Analysten-Call. Dort sprach er in Bezug auf die in diesem Segment zu bewältigenden Arbeiten von einer „historischen Bedeutung“ und dass dies die „Grundlage für unser langfristiges Geschäft“ sowie „eine völlig neue Art und Weise“ schaffe, wie die Menschen in Zukunft miteinander interagieren und Technologie in ihr Leben integrieren. Und dank der sprudelnden Einnahmen kann sich Meta die Verluste momentan eben auch locker leisten.