Die heißesten Aktien der letzten Woche

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Fear of Missing Out bei Pernod Ricard

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Stepan 14,81% Aktien und Gold 2 Veganz Group 6,43% alpaca turtle 3 Pernod Ricard 5,57% Top Dividenden Aristokraten 4 Sleep Number 20,43% Unterbewertet - DCF 5 Bastei Luebbe 13,32% Dividende und Eigenkapital Deutschland

Schon etwas länger an Bord ist bei Pernod Ricard wikifolio-Trader Gerhard Häusler ( gerihouse ), der in seinem wikifolio Top Dividenden Aristokraten auf Aktien von Unternehmen setzt, die seit mehr als 30 Jahren jedes Jahr eine Dividende zahlen. Diese sollten wenn möglich ihre Dividendenausschüttung an die Investoren im Laufe der Jahre immer wieder steigern oder zumindest nicht gekürzt haben. Pernod Ricard gehört zu diesen sogenannten Aristokraten.

Top Dividenden Aristokraten gerihouse DE000LS9JN17 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +59,4 % seit 13.07.2015 EUR 30.133,41 Investiertes Kapital -2,8 % Performance (1 J) 12,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +6,0 Prozent

Buying the Dip bei Dürr

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Palo Alto Networks -7,09% Werte durch Wachstum 2 Dürr -14,24% oSky - Swing Win 3 NORMA Group -5,16% Automotive Small Mid World 4 Jenoptik -7,83% Ostdeutsche Wirtschaft 5 Klöckner -10,65% AAA Chance Invest

Zu den größten Verlieren der abgelaufenen Woche zählte die Aktie von Dürr . Der stark auf die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz fokussierte Maschinen- und Anlagenbauer hatte am Donnerstagabend zwar seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, die Ziele für das kommende Jahr aber revidieren müssen. Die für 2024 ursprünglich mit 8,0 Prozent angesetzte EBIT-Marge vor Sondereffekten dürfte mit Blick auf einen stark rückläufigen Auftragseingang bei der Tochter HOMAG (-32 Prozent in den ersten neun Monaten) frühestens im Jahr 2026 erreicht werden. Im kommenden Jahr will der Konzern hier nun zwischen 4,5 und 6,0 Prozent landen. Die Analysten reagierten auf diese Meldung mit zum Teil deutlich reduzierten Kurszielen und die Aktie verlor zweistellig an Wert. Viele wikifolio Trader hingegen nahmen die Kursverluste zum Anlass, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Dürr:

Taking Profit bei flatexDEGIRO

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 flatexDEGIRO 10,07% Nordstern 2 Abbott Laboratories 6,83% The next forbidden Fruit 3 DaVita 5,05% Purple Renaissance Technologies 4 Artec Technologies 22,88% PPinvest PREMIUM AKTIEN 5 Consolidated Uranium 6,46% ADNIUS Global Uranium Miners-EW

Die Aktie von flatexDEGIRO arbeitet seit vielen Monaten an einer erfolgreichen Bodenbildung. Nach dem Mitte 2021 markierten Hoch bei rund 30 Euro war der Kurs zwischenzeitlich bis auf 5,60 Euro abgestürzt. Zuletzt war das Unternehmen wegen Mängeln im Risikomanagement und der Geldwäscheprävention ins Visier der BaFin geraten. Vorstandschef Frank Niehage will den Fokus der Marktteilnehmer nun aber wieder auf andere Dinge richten und hat sein Unternehmen in einem Interview als Verkaufskandidaten bezeichnet und sich dabei sehr offen gegenüber möglichen Angeboten präsentiert. Das sorgte bei der Aktie, die zudem noch von Berenberg mit einem auf 14 Euro angehobenen Kursziel empfohlen wurde, in der ersten Wochenhälfte für steigende Kurse. In den vergangenen Tagen ging es dann aber wieder bergab. Den Kursaufschwung des Online-Brokers dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben, obwohl die Analysten im Konsens noch Luft nach oben sehen, wie die Zusammenfassung auf aktien.guide belegt:

Jumping the Ship bei SolarEdge

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Tesla -16,30% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 2 Nvidia -9,84% Margenstarke Platzhirsche 3 SolarEdge Technologies -31,31% Intelligent Matrix Trend 4 Enphase Energy -20,68% Investieren via Trendfolge 5 PVA TePla -7,65% Jamsek´s Premiumstrategie

Photovoltaik-Anlagen gelten als einer der großen Hoffnungsträger bei der angestrebten Energiewende. Als im Frühjahr die Strompreise hierzulande explodierten, konnten sich die in diesem Segment aktiven Unternehmen vor Anfragen kaum noch retten. Die zu diesem Zeitpunkt aufgeblähten Lagerbestände werden für die Branche nun aber zu einem Problem. Das belegt die Umsatz- und Gewinnwarnung des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge in der vergangenen Woche. Der US-Konzern hat seine Umsatzprognose für das dritte Quartal um ca. 20 Prozent gesenkt und sein Ziel bei der Bruttomarge um bis zu 11 Prozentpunkte nach unten geschraubt. Für das Schlussquartal des laufenden Jahres erwartet das Management ebenfalls signifikant niedrigere Umsätze. Als Begründung verwies der Vorstand darauf, dass bei den europäischen Vertriebshändlern wegen der hohen Lagerbestände zur Überraschung des Unternehmens Aufträge storniert oder verschoben werden. Die Aktie von SolarEdge brach daraufhin um über 30 Prozent ein. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie.

