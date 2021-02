Top-Performer unter Druck: Nordex im Fokus

An den Aktienmärkten zeigt sich momentan das übliche Bild einer crashartigen Bewegung. In der Endphase des Ausverkaufs resignieren auch die letzten Optimisten und werfen ihre Positionen ungefiltert auf den Markt. Das führt dazu, dass nun auch die bis zuletzt noch relativ stabilen Aktien deutlich unter Druck geraten. In dieser Phase scheinen wir uns aktuell zu befinden. Darauf deutet zumindest die Entwicklung vieler der letztjährigen Top-Performer hin, die in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich stark unter Druck geraten sind. Ein Beispiel dafür ist die Aktie von Nordex, die sich innerhalb von drei Jahren versechsfacht (!), auf Sicht von einem Monat aber ein Viertel ihres Börsenwertes eingebüßt hat. Der Großteil dieser Abwärtsbewegung fand in den ersten zwei Wochen des laufenden Monats statt. Daran konnten auch positive Analystenstudien nicht nachhaltig etwas ändern. Nach Ansicht zahlreicher wikifolio-Trader hat die Aktie jetzt aber genug verloren.

Markus Raible („Perlensucher“) hat den TecDAX-Titel deshalb am Mittwoch im Laufe des Tages zu Kursen von durchschnittlich rund 24,80 Euro in sein wikifolio „Trends and more“ aufgenommen, was er wie folgt kommentierte: „Ich habe nun mal die Kursrückgänge auf breiter Front genutzt, um vorsichtig eine Position in Nordex aufzubauen. Die erneuerbaren Energien habe ich schon länger auf dem Radar und Nordex hat ein hervorragendes Standing im Windmarkt. Entwarnung an der Börse sehe ich noch nicht ganz. Demgegenüber steht die Chance, zu günstigen Kursen einzusteigen“. Mit einem Gewicht von 4 Prozent ist die Aktie nun einer von derzeit 14 Werten in dem wikifolio, das vor allem Aktien „aus der zweiten oder dritten Reihe“ abdecken soll. Mit einem Cashanteil von 17 Prozent hält sich der erfahrene Trader ganz bewusst noch etwas Puffer für Nachkäufe auf niedrigerem Niveau. Das mit Blick auf eine möglichst hohe Rendite bewusst „etwas spekulativer“ ausgerichtete wikifolio liegt knapp ein Jahr nach dem Start mit 71 Prozent im Plus, das im Juli aufgelegte wikifolio-Zertifikat kommt auf eine Performance von 43 Prozent. Die zuvor nur mäßigen Rückschläge haben sich zu Jahresbeginn ausgeweitet, so dass der Maximalverlust aktuell bei 22 Prozent steht.

Lukas Spang („Junolyst“) hat bereits Anfang Februar begonnen, erste Stücke der Nordex-Aktie in sein wikifolio „Chancen suchen und finden“ einzubauen. Nach der erneuten Aufstockung zur Wochenmitte liegt der durchschnittliche Einstiegspreis jetzt bei 27,91 Euro, die Depotgewichtung beträgt rund drei Prozent. Der erste Kauf erfolgte in positiver Erwartung einer Analystenkonferenz in Frankfurt, die aber nicht die erhoffte Wirkung zeigte. Nun steht in der kommenden Woche der nächste spannende Termin auf der Agenda, worauf der im Bereich Handel und Research von Aktien schon recht erfahrene BWL-Student in seinem Kommentar hinweist: „Die Aktie hat heute neben der positiven Analysteneinschätzung durch Barclays auch durch die gestern veröffentlichten Zahlen vom Konkurrenten Vestas profitiert. Auch für das Jahr 2016 ist das Unternehmen positiv gestimmt. Nordex wird sich am 17.02. auf der Small & MidCap Konferenz von Oddo Seydler präsentieren“. Das wikifolio, das „Nebenwerte mit Zukunftspotenzial“ sowie Aktien mit „positivem Newsflow oder einem aussichtsreichen Chartbild“ enthält und eine jährliche Rendite von „mindestens 10 Prozent“ generieren soll, ist mit 23 Aktien zurzeit voll investiert. Seit dem Start im Herbst 2013 gelang bei einem Maximalverlust von 21 Prozent eine Performance von 58 Prozent. Das im Februar des vergangenen Jahres emittierte wikifolio-Zertifikat liegt mit gut 38 Prozent im Plus.

10 Aktien mit den meisten Trades (05.02.2016-12.02.2016)



# Name ISIN TradingVolume All 1 Deutsche Bank DE0005140008 852.543,75 578 2 VW DE0007664039 10.249.403,97 557 3 Nordex DE000A0D6554 1.964.257,29 544 4 GFT TECHNOLOGIES AG DE0005800601 1.793.619,32 432 5 SMA Solar DE000A0DJ6J9 1.545.365,22 312 6 Apple US0378331005 21.926,54 290 7 Daimler DE0007100000 352.307,00 286 8 HYPOPORT AG DE0005493365 581.775,65 271 9 Tesla Motors US88160R1014 1.078.030,95 263 10 BarrickGold CA0679011084 96.052,61 228

Basis: alle investierbaren wikifolios

Alle wikifolios mit Nordex (ISIN: DE000A0D6554) im Depot.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.