Besser als erwartet: Nvidia kann erneut überzeugen

Mit einem um 53 Prozent auf 7,64 Mrd. US-Dollar gestiegenen Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 1,32 Dollar konnten die Konsens-Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen werden. Für das laufende Quartal stellte der Vorstand zudem weiteres Wachstum in Aussicht. Dass die Aktie nachbörslich gestern trotzdem etwas schwächer notierte, lag je nach Interpretation der Redakteure an abgeflachten Bruttomargen, der Sorge um eine geringere Kryptonachfrage oder der wegen der geplatzten Übernahme von Arm Holding fälligen Entschädigungszahlung an Softbank. Wie nachhaltig sich diese „Probleme“ als Einflussfaktor am Markt halten können, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Die meisten wikifolio-Trader halten dem Wachstumswert jedenfalls weiterhin ihre Treue.

Zukauf zwei Tage vor den Ergebnissen

Marius Fleck ( Lichtenfeld) ist bei Nvidia schon seit über sechs Jahren investiert. Gut ein Jahr nach dem Mitte 2014 erfolgten Start des wikifolio Qualität durch Aktienanalyse hatte der im Investmentgeschäft tätige Trader bei dem Chip-Spezialisten zugegriffen. Und seitdem hat er kein Stück aus der Hand gegeben. Auch jetzt nicht. Ganz im Gegenteil. Kurz vor der Veröffentlichung des Zahlenwerks baute Fleck seine Position am Dienstagmorgen noch etwas aus. Das passt zu seiner Handelsidee, nach der die Depotwerte solange gehalten werden sollen, wie diese eine positive Entwicklung zeigen. Als zweitgrößte Holding des Musterdepots kommt Nvidia jetzt auf eine Gewichtung von rund neun Prozent. Und das Durchhalten hat sich gelohnt. Der Trader liegt hier trotz der jüngsten Rückschläge mit 1.470 Prozent im Plus. Damit ist die Aktie auch ein gutes Stück für die insgesamt bei 177 Prozent liegende Gesamtperformance des wikifolios verantwortlich, was im Schnitt einen Wertzuwachs von 14,5 Prozent pro Jahr bedeutet.

Qualität durch Aktienanalyse Lichtenfeld DE000LS9EAF6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +167,2 % seit 27.07.2014

-2,9 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 13.652,31 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 14,1 Prozent

Vermögensverwalter bleiben voll investiert

In dem von Christian Mallek betreuten wikifolio VV Aktien flexibel der Vermögensverwaltung SIGAVEST ist Nvidia der fünftgrößte Player. Deren Zahlen hat der Anlageprofi heute direkt kommentiert und dabei auch direkt eine Einschätzung zu seinem Investment gegeben: „Nvidia enttäuschte die Anleger mit seinen gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen nicht. Ergebnisse und auch die Prognosen für das laufende Quartal fielen höher aus als von den Analysten erwartet. Der Kurs reagiert heute zwar kaum, hatte aber am Vortag schon 9 % zugelegt. Nvidia ist weiterhin auf Kurs und zeigt eine gute Dynamik. Wir bleiben investiert“. Die grundsätzlich angestrebte „mittel- bis längerfristige“ Haltedauer wird hier also weiterhin umgesetzt.

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +148,3 % seit 04.11.2013

+4,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 28.141,64 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 11,7 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Delivery Hero DE000A2E4K43 1 682 046,86 590 67% 2 Tesla US88160R1014 1 472 949,51 489 72% 3 Paypal US70450Y1038 451 373,59 337 72% 4 Nvidia US67066G1040 461 358,02 323 57% 5 Facebook US30303M1027 289 528,77 307 67% 6 Apple US0378331005 145 485,41 252 58% 7 Barrick Gold CA0679011084 2 886 770,87 243 64% 8 UPSTART HOLDINGS US91680M1071 683 417,73 231 61% 9 Microsoft US5949181045 2 367 215,84 226 54% 10 Bloom Energy US0937121079 708 313,19 217 31%

