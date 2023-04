Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Apple zu sehen! Registrieren Login

Einer aktuellen Umfrage von Statista Consumer Insights zufolge nutzt fast ein Drittel der Befragten ein iPhone und ein Viertel ein iPad im Haushalt. Bei anderen Produkten und Dienstleistungen wie zum Beispiel Apple TV, Apple Music oder Apple Pay ist der Prozentsatz (noch) deutlich geringer, so dass hier weiteres Potenzial für die Zukunft lauert.

Neue Fantasie durch das Apple Car

wikifolio Trader Thomas Schuster ( Th96tr ) sieht darüber hinaus noch ganz andere Wachstumsfelder für das umtriebige Unternehmen: „Denkt man an Apple , so hat man automatisch die Hardware-Produkte, insbesondere das iPhone, im Kopf. Apple hat es aber in den letzten Jahren geschafft, sich extrem breit aufzustellen. So ist der US-Konzern beispielsweise ganz weit vorne dabei, wenn es um das autonome Fahren geht. Das Apple Car fasst mittlerweile eine Testflotte von 67 Fahrzeugen und könnte, laut Bloomberg, bereits 2026 auf den Markt kommen. Zuletzt konnten weitere Testfahrer in den USA gewonnen werden.“

Sein Optimismus bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich auch in seinem wikifolio Artificial Intelligence wider. Dort ist Apple mit einem Gewicht von 14 Prozent die Nummer eins unter den Depotwerten, die größtenteils marktführend in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonomes Fahren sind. Bei Apple kommt der Trader mittlerweile auf einen Buchgewinn von 290 Prozent.

Das wikifolio liegt im Jahresdurchschnitt seit Herbst 2017 mit 12 Prozent vorne. Seit Jahresbeginn hat sich das Musterdepot mit einem Zuwachs von 23 Prozent überdurchschnittlich gut entwickelt.

Artificial Intelligence Th96tr DE000LS9MQ43 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +83,5 % seit 03.10.2017 -10,2 % 1 Jahr 0,93 × Risiko-Faktor EUR 264.983,21 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +11,8 Prozent

Komplett-Einstieg nach längerer Pause

Die seit 1,5 Jahren unter dem Strich nur seitwärts gelaufene Apple-Aktie zählt 2023 mit einem Kursanstieg von 28 Prozent bislang zu den Top-Performern an der Wall Street. Nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs kann sich der positive Trend aber noch weiter fortsetzen. Ihrer Ansicht nach dürfte die anstehende Berichterstattung dank einer soliden iPhone-Nachfrage und einer erwarteten Ausweitung der Aktienrückkäufe den Kurs weiter in Richtung des Kursziels von 200 US-Dollar pushen. Darauf setzt womöglich auch Stefan Heinen ( StefanHeinen ), der bei dem US-Wert am vergangenen Donnerstag zugeschlagen hat. In seinem 2013 eröffneten wikifolio (ATS)AktienTrendfolge investiert der Trader in trendstarke Aktien, die durch regelmäßige fundamentale sowie charttechnische Analyse ausgewählt werden. Nach einer mehrmonatigen Investitionspause wurde das Musterdepot jetzt wieder voll bestückt. Die Gesamtperformance liegt bis jetzt bei 72 Prozent oder rund 6 Prozent p.a. Dabei konnte der maximale Verlust auf überschaubare 27 Prozent begrenzt werden.

(ATS)AktienTrendfolge StefanHeinen DE000LS9GJT3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +72,7 % seit 21.09.2013 -0,7 % 1 Jahr 0,44 × Risiko-Faktor EUR 36.270,21 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +5,8 Prozent

