Plug Power -90 Prozent - darum bleiben Top-Trader trotzdem an Bord

Zwar wächst der Umsatz stark, doch der Wasserstoff-Konzern schreibt immer noch rote Zahlen. In Zeiten steigender Zinsen ist das für Investoren ein absolutes „No-Go“. Charttechnisch wirkt das Papier nach dem Kursverfall weiterhin massiv angeschlagen. Laut Michael Diertl, Redakteur bei „Der Aktionär“, hat die Aktie noch rund 25 Prozent Platz nach unten, bevor die nächste signifikante Unterstützung in Form der langfristigen Aufwärtstrendlinie bei circa 6,70 Dollar wartet.

Interessanterweise zählt Plug Power auch weiterhin zu den 50 Aktien, die am häufigsten in wikifolios vertreten sind, in deren zugehörigem Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind. Das ist angesichts des Kursverfalls beachtlich. Mit dabei ist der US-Konzern in vielen der beliebtesten wikifolios überhaupt: So setzt etwa Jörn Remus ( Nordmann2015 ) in Nordstern weiterhin auf das Papier – wenn auch mit recht niedriger Gewichtung. Dem wikifolio hat das daher bislang nicht spürbar geschadet: Seit Jahresanfang hat sich Nordstern um 10 Prozent verteuert. Seit der Erstellung 2015 konnte Remus eine durchschnittliche Performance von fast 24 Prozent pro Jahr aufs Börsenparkett zaubern – weder die US-Technologiebörse Nasdaq noch der DAX kommen auch nur annähernd auf solche Werte.

Plug Power ist außerdem in Richard Dobetsbergers ( Ritschy ) wikifolio FuTecUS vertreten. Er steht seit 2012 sogar bei einer durchschnittlichen Performance von 25 Prozent pro Jahr. Und auch Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ) hält für sein wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien weiterhin an dem Wert fest. Trotz des nicht enden wollenden Wasserstoff-Bärenmarktes liegt sein wikifolio seit Jahresanfang leicht im Plus. Die Mischung macht’s ganz offensichtlich – neben Wasserstoffwerten hat Schwarz in Richtung andere alternative Energieanbieter diversifiziert.

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +239,5 % seit 11.09.2018 -9,4 % 1 Jahr 0,81 × Risiko-Faktor EUR 13.463.521,30 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +30,8 Prozent

Das Ende des Bärenmarktes?

Vor etwas mehr als 2 Wochen dachte der Trader in einem ausführlichen Kommentar über das Ende nach – das Ende des Wasserstoff-Bärenmarktes. Wann es soweit ist, weiß auch Schwarz natürlich nicht, dennoch erhöhte er zuletzt das Wasserstoff-Exposure: „Die Stimmung für Wasserstoff-Aktien scheint dem Nullpunkt sehr nahe zu sein. Ist es wirklich sinnvoll, nach über zwei Jahren des Bärenmarkts bei Wasserstoff-Aktien immer noch vorsichtig zu agieren?“ Die Frage dürfte eher rhetorischer Natur sein, denn er formuliert weiter: „Der Anteil der Pure-Play-Wasserstoffwerte im wikifolio-Musterdepot liegt nun bei circa 20 Prozent, was in der aktuellen Wasserstoff-Baisse sportlich erscheinen mag. Auf der anderen Seite scheint es mir vernünftig, gerade dann, wenn die Stimmung unglaublich schlecht zu sein scheint, das Risiko (und somit auch die potenziellen Chancen) weiter zu erhöhen.“

Nur deutsche SFC Energy in der Gewinnzone

Bloom Energy bleibt für den Trader, wie er selbst sagt, der wohl spannendste Wert aus der Wasserstoff-Branche - und ist daher mit einem Depotanteil von fast 6 Prozent auch am höchsten gewichtet. „Es scheint möglich, dass bereits im Jahre 2023 die Gewinnzone erreicht werden könnte“, so Schwarz. Der deutschen SFC Energy , der Nummer 2 unter den Wasserstoff-Titeln im Depot, ist dies laut dem Trader bereits für das Geschäftsjahr 2022 gelungen. Ballard Power und Plug Power liegen im Depot mit einem Anteil von aktuell jeweils 3 Prozent ex aequo auf Platz 3. Zu guter Letzt ist auch Nel noch in dem Depot enthalten: Allerdings mit einer Gewichtung von nur 0,6 Prozent.

Die folgenden Charts von aktien.guide zeigen jeweils das Umsatzwachstum der letzten 12 Monate (trailing twelve month, TTM) und die EBIT-Marge TTM der 4 Top-Wasserstoff-Unternehmen in Schwarz' wikifolio im Vergleich:

Plug Power wächst am stärksten, Gewinne schreibt lediglich SFC Energy.

