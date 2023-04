Wahnsinnsrally bei HelloFresh – geht da noch was?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von HelloFresh zu sehen! Registrieren Login

Am 20. März war die Talfahrt vorerst beendet. Seither klettert die HelloFresh -Aktie nordwärts – plus 64 Prozent in gerade einmal 5 Wochen. Die wikifolio Trader trauen der Entwicklung nicht so recht. Auf Monatssicht wurde der Kochboxen-Lieferant 436mal getradet – der Großteil davon waren mit 81 Prozent Verkäufe. Gewinne mitnehmen solange es noch geht, scheint hier die Devise. Auch auf Wochensicht sind die Verkäufer in der Mehrheit.

Konzernchef Dominik Richter hatte Ende März die Erwartungen gesenkt. Das Wachstum der Monate Januar bis März werde nicht zweistellig ausfallen, sagte er auf einer Investorenveranstaltung in Berlin. Im vierten Quartal des letzten Jahres lag das Plus noch bei fast einem Fünftel. Mittelfristig sollen Expansion, neue Marken und der Vertrieb verzehrfertiger Mahlzeiten (Ready-To-Eat) hier wieder für neuen Schwung sorgen. Zu kämpfen hat der Konzern seit Monaten aber auch mit höheren Kosten durch gestiegene Lebensmittelpreise, während sich die Konsumlaune eintrübt. Das drückt die Margen.

Am Donnerstag wird HelloFresh die Zahlen fürs erste Quartal vorlegen.

Direkt von Underweight auf Overweight

Kleinere Rücksetzer sind nach der Rally möglich, aber eine spannende Turnaroundstory. Michael Flender GoldeselTrading

Michael Flender ( GoldeselTrading ) hält das HelloFresh-Papier vorerst weiter in seinem wikifolio Goldesel-Trading . Er ist relativ optimistisch gestimmt. So kommentierte er Mitte April: „Die Aktie läuft seit dem Kapitalmarkttag extrem gut. Vertrauen kehrt zurück, auch die Analysten werden optimistischer. Zuletzt hat JP Morgan die Einstufung direkt um 2 Stufen von Underweight auf Overweight erhöht. Die Aussichten auf Kursverluste der Aktie seien mittlerweile deutlich geschwunden, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus des Essenslieferanten auf zum Verzehr fertige Gerichte (Ready-to-Eat, RTE) sei zudem vielversprechend. Auch sei die Bewertung der Papiere attraktiv. Unter dem Strich habe sich das Risiko-Chance-Verhältnis zum Guten verändert.“ Flenders Fazit: „Kleinere Rücksetzer sind nach der Rally möglich, aber eine spannende Turnaroundstory.“

Goldesel-Trading GoldeselTrading DE000LS9CAV7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +142,6 % seit 10.10.2013 -13,4 % 1 Jahr 1,10 × Risiko-Faktor EUR 1.240.705,51 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +9,9 Prozent

