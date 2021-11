Vom Ersparten leben? So leicht kann's gehen

Dazu folgendes Beispiel: Wer über 30 Jahre lang monatlich 250 Euro in einen breiten Aktienkorb investiert, kann sich das Leben in der Rente zumindest finanziell deutlich verschönern. Aus einer Einzahlung von 250 Euro wird bei einer jährlichen Rendite von etwa 7,5 Prozent eine Auszahlung von 2.500 Euro monatlich, die dem Anleger dann in den nächsten 20 Jahren zur Verfügung steht.

Doch wie lässt sich eine Rendite von rund sieben oder 7,5 Prozent erzielen? In der Vergangenheit brauchte es dazu keine besonders raffinierte Anlagestrategie. Wer regelmäßig und langfristig (zumindest 15 Jahre) mittels ETF-Sparplan in einen breit diversifizierten Aktienkorb, wie zum Beispiel den S&P 500, investierte, konnte ebendiese Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig sinkt bei entsprechender Anlagedauer die Verlustwahrscheinlichkeit gegen Null.

Zwar ermöglicht ein ETF auf einen Aktienindex langfristig attraktive Renditen, die Chance, den Markt zu schlagen – also eine Überrendite zu generieren – geht derart natürlich verloren. Die Top-Trader auf wikifolio.com haben bereits bewiesen, dass sie dieses Mehr an Rendite durch aktive Depotführung liefern können. Mehr als 60 Top-wikifolios stehen auch als Sparplan zur Verfügung. Werden Sie jetzt aktiv, denn sparen macht Sinn.

Der Sparplan ist die einfachste Form langfristig in Aktien zu investieren und besonders geeignet für alle, die nicht viel Zeit für die Geldanlage aufwenden möchten oder können. Es wird dazu regelmäßig automatisch ein bestimmter Betrag in einen ETF und/oder ein wikifolio-Zertifikat der Wahl investiert. Der ETF bildet einen Aktienindex, wie zum Beispiel den DAX, den S&P 500 oder den noch breiteren MSCI World, ab. Es kann monatlich, quartalsweise oder halbjährlich mit schon sehr kleinen Beträgen kostengünstig angespart werden.

