Tesla bietet große Chancen – nur auf welcher Seite?

Die jüngsten Ereignisse rund um die Übernahme von Twitter haben diesen Eindruck noch einmal untermauert. Was immer man von ihm hält, wirklich rund läuft es für Musk aktuell nicht. Bei einem schnellen Blick auf den Newsticker fallen einem aktuell sofort Meldungen über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen womöglich fehlender Genehmigungen ins Auge. Oder Berichte über Mitarbeiter, die sich über eine „knallharte Ausbeutung“ beschweren. Und dann ist da natürlich noch die von Musk selbst angeleierte Abstimmung über seine künftige Rolle bei Twitter, die seinen Rücktritt als Chef des Kurznachrichtendienstes zur Folge haben könnte – genau das ist laut Abstimmungsergebnis jedenfalls der mehrheitliche Wunsch der Teilnehmer.

Die Tesla -Aktie hat davon in dieser Woche kurzzeitig profitiert. Wahrscheinlich wegen der Hoffnung, dass sich der Konzernchef demnächst wieder mehr um die Geschäfte bei Tesla kümmern wird. Hier hatte es zuletzt massive Kritik, auch von Seiten der Großaktionäre, gegeben. Auch die zur Finanzierung des Twitter-Deals erfolgten Verkäufe von Tesla-Aktien durch Musk kamen an der Börse alles andere als gut an. Seit dem vor gut einem Jahr markierten Allzeithoch hat Tesla fast zwei Drittel seiner Marktkapitalisierung eingebüßt. Allein im laufenden Monat beträgt der Kursverlust 25 Prozent. Trotzdem oder gerade deswegen zählt die Aktie auf wikifolio.com zu den am häufigsten gehandelten Werten. In den vergangenen sieben Tagen gab es insgesamt 459 Trades und 297 Käufe, was einen Käufer-Anteil von 65 Prozent bedeutet. Die Optimisten sind aktuell also in der Mehrheit.

Antizyklisch zum Erfolg

Dazu beigetragen hat unter anderem Johannes Schildgen ( Yoshi ), der seinen Tesla-Bestand am vergangenen Wochenende noch einmal deutlich ausgebaut hat. Mit einem Depotanteil von jetzt gut sechs Prozent ist die Aktie der größte Wert in seinem wikifolio Antizyklisch und Diversifiziert . Trotz der zuletzt enttäuschenden Kursentwicklung liegt der Trader bei Tesla immer noch mit rund 130 Prozent im Plus. Das gesamte wikifolio kommt auf eine Performance von 129 Prozent oder knapp neun Prozent pro Jahr.

Passend zu dem Nachkauf bei Tesla liegt sein Fokus in dem stark diversifizierten Portfolio auf antizyklischem Handeln. Das Motto „Zukäufe bei fallenden und Verkäufe bei steigenden Kursen“ wird hier konsequent umgesetzt. Die bislang letzten Teilgewinnmitnahmen bei Tesla erfolgten zum Beispiel im November des vergangenen Jahres, als die Aktie nahe ihrem Rekordhoch notierte. Nach dem massiven Kursrutsch ist der Trader nun wieder auf die Käufer-Seite gewechselt.

Antizyklisch und Diversifiziert Yoshi DE000LS9BBT1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +128,7 % seit 29.03.2013

-19,2 % 1 Jahr 0,70 × Risiko-Faktor

EUR 255.944,77 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 8,9 Prozent

Gewinnwarnung und Kursrutsch?

Das wird bei Christian Scheid ( Scheid ) so schnell wohl nicht passieren. Der Trader spekuliert bei Tesla über sein wikifolio Special Situations long/short aktuell nämlich immer wieder auf fallende Kurse der Aktie und ist damit unter dem Strich bislang sehr erfolgreich. Über die Kommentarfunktion hat der erfahrene Finanzjournalist mehrfach und sehr ausführlich seine Meinung zu dem Autobauer geäußert. Unter anderem bemängelt er dabei die immer noch zu hohe Börsenbewertung und rechnet mit Blick auf künftige Absatzprobleme für Mitte/Ende 2023 mit Kursen im zweistelligen Bereich. Aktuell notiert Tesla bei rund 150 US-Dollar. „Es wird der Tag kommen, an dem die Tesla-Aktie im Zuge einer Umsatz- und Gewinnwarnung um 20 Prozent oder mehr in die Tiefe rauscht. Vermutlich schon bald“, prognostiziert der Trader, dessen Portfolio sich dieses Jahr mit einer positiven Performance sehr gut geschlagen hat. Insgesamt kommt das wikifolio dadurch auf einen Wertzuwachs von 550 Prozent oder 23 Prozent pro Jahr.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +550,3 % seit 09.11.2013

+4,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.807.741,01 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 22,9 Prozent

