Entdecken Sie die 5 erfolgreichsten neu investierbaren wikifolios der ersten Emission im August!

Diese Woche wurden wieder neue wikifolio-Indexzertifikate emittiert. Wir haben uns die fünf besten Neuemissionen unter den investierbaren wikifolios angesehen und stellen sie hier vor! So können Sie ab dem ersten Moment von der Wertentwicklung der erfolgreichsten, neu investierbaren wikifolios profitieren.

Das erfolgreichste neu investierbare wikifolio ist diesmal das wikifolio Investigate vom Trader Robert24.

Das sind die 5 erfolgreichsten wikifolios aus dem aktuellen Emissionslauf

Aus einer Liste von über 150 neu investierbaren wikifolios ziehen wir jene wikifolios mit der besten Performance (seit Beginn) und einem maximalen Verlust von 20 Prozent oder weniger heran. Zusätzliches Kriterium ist, dass die Anzahl der vom Trader publizierten wikifolios zehn nicht überschreitet und das wikifolio keine Hebelprodukte enthält.





WIKIFOLIO TRADER PERFORMANCE SEIT BEGINN Investigate Robert24 +138,36% seit 14.09.2015 Zinsfuß einmaleins +101,47% seit 20.09.2013 FutureMarkets MavTrade +55,44% seit 05.09.2016 Financial Skills TheInvestor +49,19% seit 20.02.2016 Solide Nebenwerte Techris +41,99% seit 12.12.2015

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.