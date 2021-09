HelloFresh: Nachhaltige Trendwende oder gute Einstiegschance?

Kurze Zeit später wurde die Aktie in den DAX aufgenommen, was einen Nachfrageschub durch die zum Einstieg gezwungenen ETFs auslösen sollte. Es kam bei dem Index-Aufsteiger dann auch kurzzeitig zu einer Erholung, bevor sich die seit Ende August abzeichnenden Rücksetzer weiter fortsetzten. Aktuell notiert HelloFresh rund zwölf Prozent unter dem Niveau, auf dem der Vorstandschef seine Aktienbestände reduziert hat.

Die Veräußerung durch den Firmenlenker hat wikifolio-Trader Yannik Bretzel ( yannikYBbretzel ) zum Anlass genommen, sich in der vergangenen Woche sogar komplett von seinem Bestand an HelloFresh-Aktien zu trennen. Die Trennung erscheint mit Blick auf die Handelsidee seines wikifolios takeover branchenkenner in-side konsequent. Schließlich will Bretzel hier die Idee von Insider-Käufen, möglichen Übernahmekandidaten und Index-Aufsteigern verfolgen. „Der Verkauf erfolgte aufgrund des Signals Insider-Verkauf“, begründete der Trader denn auch seine Aktion, bei der er einen ähnlichen Verkaufskurs erzielte wie der Vorstandschef.

Der vor vier Monaten eröffnete Trade bescherte ihm so einen Gewinn von rund 17 Prozent. Das im Frühjahr 2020 kurz nach dem Corona-Crash eröffnete Musterdepot kommt bei einem bislang noch sehr überschaubaren Maximalverlust von 13 Prozent aktuell auf ein Kursplus von 52 Prozent. Trotz dieser absolut betrachtet durchaus nennenswerten Performance kann das wikifolio nicht mit den großen Benchmark-Indizes mithalten. Anders sieht das bei der Kursentwicklung seit der Emission des wikifolio-Zertifikats vor gut einem Jahr aus. Da liegt das Portfolio mit einem Plus von 35 Prozent deutlich vor dem MDAX (+29 Prozent) und vor allem vor dem DAX (+20 Prozent).

Als absoluter Fan des Kochboxen-Spezialisten hat sich schon mehrfach Dennis Mader ( Onceinalifetime ) geoutet. Der Trader bezeichnet die in seinem wikifolio BigChances aktuell mit 28 Prozent vertretene Aktie als „langfristigen Overperformer“. Nachdem er im August trotzdem ein paar Gewinne realisiert hatte, schlug er am Tag nach der DAX-Aufnahme wieder zu und stockte die Position kräftig auf. Dadurch liegt auch er hier aktuell leicht im Minus. Folgerichtig hat auch das Musterdepot zuletzt Federn gelassen. Mit einer Gesamtperformance von 227 Prozent seit Mai 2019 und einem 12-Monats-Zuwachs von 82 Prozent liegt der Trader aber trotzdem noch weit überdurchschnittlich gut im Rennen.

