„Nach 3 Monaten konnte ich die Position mit 530 Prozent Plus verkaufen“

Carsten Hater ( Carstegear ) gibt sich nicht mit einstelligen Renditen zufrieden - er jagt die großen Gewinne. Bei seinem wikifolio CHI High-Beta-Stocks nach Zanger orientiert er sich darum an Daniel J. Zanger, dem Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn eines Finanzportfolios binnen 12 bzw. 18 Monaten. Und bisher macht Hater seinem Investmentvorbild alle Ehre. Seit dem Beginn von CHI High-Beta-Stocks Ende 2019 performt das wikifolio besser als sämtliche Vergleichsindizes und brachte es auf eine Wertsteigerung von insgesamt über 235 Prozent. Im folgenden Interview spricht Hater über seinen bislang besten Trade, die Kernelemente seiner Investmentstrategie und seine Anfänge als Anleger.

In meinem wikifolio setze ich auf…

Hater: Aktien, die bei Marktschwankungen überproportional reagieren (hohes Beta von bestenfalls über 1,5) und Werte, die in den letzten Tagen deutlich stärker gehandelt wurden als üblich. Meist sind dies Frühindikatoren dafür, dass etwas passiert und ein möglicher starker Kursanstieg bevorsteht.

Drei Unternehmen, an die ich langfristig glaube, sind…

Herc Holdings, ein US-Verleih für Industriemaschinen. Die Position steht im wikifolio derzeit über 110 Prozent im Plus. Außerdem Synaptics Inc., ein Vertreter der Halbleiter-Industrie aus Kalifornien – ebenfalls über 110 Prozent Plus. Und zuletzt der Chiphersteller NVIDIA mit bereits über 80 Prozent Performance.